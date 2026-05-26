به گزارش خبرنگار مهر، یونس اکبرزاده ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آمارهای امیدوارکننده بارش در سال زراعی جاری اظهار داشت: میانگین بارش استان در این مدت به ۲۹۱.۶ میلی‌متر رسیده است. این عدد نه تنها نسبت به میانگین بلندمدت ۳۰ ساله رشد ۱۱.۷ درصدی داشته، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، جهش خیره‌کننده ۵۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این افزایش را نشانه‌ای از بهبود نسبی وضعیت دیم‌زارها و منابع آبی سطحی دانست، اما بلافاصله یک استثنای مهم را مطرح کرد: با وجود وضعیت مطلوب کلی، همچنان پنج شهرستان جلفا، خداآفرین، مرند، هوراند و ورزقان با کسری بارش مواجه هستند و کارنامه آبی آن‌ها زیر حد نرمال قرار دارد.

دریاچه ارومیه؛ دو برابر شدن بارش‌های سالانه

بخش جذاب گزارش مربوط به نگین فیروزه‌ای آذربایجان است. رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اعلام کرد: در حوضه دریاچه ارومیه، میانگین بارش‌ها به ۳۳۷.۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته، افزایش چشمگیر ۱۰۰.۷ درصدی (دو برابری) را ثبت کرده است. همچنین این رقم نسبت به بلندمدت نیز ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.

زمین داغ؛ دمایی که بالاتر از نرمال می‌تپد

اما سکه اقلیم استان روی دیگری هم دارد. اکبرزاده با ابراز نگرانی از روند افزایشی دما گفت: میانگین دمای استان در سال زراعی جاری ۷ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت، ۱.۲ درجه افزایش یافته است. این یعنی تبِ زمین در آذربایجان‌شرقی بالاتر از حد معمول است.

وی در تشریح پیش‌بینی‌های فصلی تا نیمه آبان ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) افزود: تحلیل مدل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که دما در اکثر مناطق استان همچنان ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال خواهد بود. در مورد بارش‌ها نیز، از نیمه خرداد تا آبان‌ماه، وضعیت در اکثر مناطق در حد نرمال و تنها در بخش‌های محدودی متمایل به بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

هشدار سیلاب و ضرورت مدیریت اضطراری انرژی

این متخصص مخاطرات آب و هوایی در پایان با لحنی هشدارآمیز خطاب به مردم و مسئولان گفت: در ماه‌های خرداد و تیر، بارش‌ها عمدتاً به صورت رگباری، رعد و برق و احتمالاً تگرگ خواهد بود که خطر جاری شدن سیل در مسیل‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. کشاورزان، عشایر و کوهنوردان باید نهایت احتیاط را به خرج دهند.

وی تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی تداوم افزایش دما در ماه‌های پیش‌رو، مدیریت منابع آب و انرژی باید اولویت اول و بدون جایگزین استان قرار گیرد تا از بحران‌های احتمالی در اوج گرما عبور کنیم.