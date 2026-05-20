پورذهبی: مدیریت در جمهوری اسلامی بدون روحیه ایثار قابل تصور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت و همچنین چهلمین روز شهادت سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهید جمهور لقب خوبی بود که به آیتالله رئیسی داده شد چرا که حین خدمت به شهادت رسید.
وی با اشاره به اینکه هر کسی که در هر پست و مقامی که سردمدار و مدیر است، باید ویژگیهایی باید داشته باشد، افزود: چنین فردی باید تقوا پیشه کند و به بیتالمال دست درازی نکند چرا که استفاده ناصحیح از کار، تعطیل نکردن در کار و سستی در کار ل ای هیچکس به ویژه مسئولان و مدیران قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: مسئول در هر پست و مقامی که باشد باید جلوی خشم خود را بگیرد چرا که با عصبانیت هیچ کاری از پیش نخواهد رفت.
نماینده ولی فقیه در کردستان تصریح کرد: مسئول باید به شایستگی کار کند و دلسوزانه به خدمت مردم درآید و با قاطعیت پای مسئولیت خود بایستد.
حجتالاسلام پورذهبی خاطر نشان کرد: مدیریت در نظام اسلامی با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری عمیق گره خورده است و این خصلت مدیرانی است که صادقانه به مردم در این نظام خدمت میکنند.
وی با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی مدیریت جهادی بود، افزود: ویژگی برجسته او مردمیبودن و پیگیری مستقیم مسائل جامعه بود؛ رویکردی که آن را نه در قالب شعار، بلکه در عمل دنبال میکرد.
مسئولیتپذیری در نظام اسلامی؛ همراه با ایثار و خطر
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به ماهیت مسئولیت در جمهوری اسلامی گفت: امروز همه مسئولان باید بدانند پذیرش مسئولیت در این نظام، به معنای ورود به عرصهای است که در آن فداکاری و حتی آمادگی برای جانفشانی وجود دارد.
حجتالاسلام پورذهبی ادامه داد: شهید رئیسی و سپهبد شهید موسوی از جمله شخصیتهایی بودند که مسئولیت را صرفاً یک جایگاه اداری نمیدیدند، بلکه آن را مسیری برای خدمت واقعی و بیمنت به مردم میدانستند.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و معنوی شهید موسوی تصریح کرد: این فرمانده شهید در کنار اقتدار نظامی، از روحیه معنوی، اخلاقمداری و ارتباط عمیق با ارزشهای دینی برخوردار بود که او را به چهرهای ماندگار در نیروهای مسلح تبدیل کرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین با تأکید بر نقش مجالس شهدا در ارتقای معنویت جامعه گفت: این مراسمها فرصتی برای بازخوانی سیره شهدا و الگوگیری از سبک مدیریتی و رفتاری آنان است.
حجتالاسلام پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: ایستادگی ملت ایران در کنار مجاهدت نیروهای مسلح و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، موجب شده دشمنان در فشارهای خود ناکام بمانند و مسیر عزت و اقتدار کشور همچنان ادامه یابد.
نظر شما