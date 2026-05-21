۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲

روایت مدیریت به سبک شهید رئیسی؛ از خدمت بی‌ادعا تا دیپلماسی عزت

سمنان- قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به سیره شهیدان رئیسی و امیرعبداللهیان، این دو را الگوی تمام‌عیار مدیریت انقلابی، مردمی و دیپلماسی عزتمندانه خواند و از مدیران خواست مسیر آنان را ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده شامگاه پنجشنبه در اجتماع اقتدار مردم مرکز استان سمنان ضمن گرامی داشت یاد شهداب خدمت بیان کرد: شهید رئیسی نماد یک مدیر تراز انقلاب بود.

وی با اشاره به سزره شهید رئیسی با اشاره به ویژگی های این شهید گرانقدر افزود: خدمت صادبانه به مردم ویژگی بلرز شهید رئیسی بود.

رئیس بنیاد شهید در دولت سیزدهم با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی مدیربت انقلابی و مردمی است گفت: مدیران سیره شهید رئیسی را الگوی خود قرار دهند.

قاضی زاده شهید رئیسی را الگوی مدیران جوان جامعه دانیت و گفت: ولایتمداری و در کنار ولی فقیه زمان ایستادن ویژگی دیگر شهید رئیسی بود.

وی با اشاره به شهید امیرعبدالهیان شهید شاخص استان سمنان و شهرستان دامغان گفت: دیپلماسی اقتدار و عزت ابداع شهیدان رئیسی و امیر عبدالهیان بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم ملت ایران با اشاره به برنامه دشمن در به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب بیان کرد: این سهادت ها ملت ایران اسلامی را همگراتر کرد.

قاضی زاده اداما داد: ملت ایران با تربیت شخصیت‌هایی همچون شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان و ایستادگی در میدان ظرفبت خود را به دنیا نشان داده است

