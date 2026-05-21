به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده شامگاه پنجشنبه در اجتماع اقتدار مردم مرکز استان سمنان ضمن گرامی داشت یاد شهداب خدمت بیان کرد: شهید رئیسی نماد یک مدیر تراز انقلاب بود.

وی با اشاره به سزره شهید رئیسی با اشاره به ویژگی های این شهید گرانقدر افزود: خدمت صادبانه به مردم ویژگی بلرز شهید رئیسی بود.

رئیس بنیاد شهید در دولت سیزدهم با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی مدیربت انقلابی و مردمی است گفت: مدیران سیره شهید رئیسی را الگوی خود قرار دهند.

قاضی زاده شهید رئیسی را الگوی مدیران جوان جامعه دانیت و گفت: ولایتمداری و در کنار ولی فقیه زمان ایستادن ویژگی دیگر شهید رئیسی بود.

وی با اشاره به شهید امیرعبدالهیان شهید شاخص استان سمنان و شهرستان دامغان گفت: دیپلماسی اقتدار و عزت ابداع شهیدان رئیسی و امیر عبدالهیان بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم ملت ایران با اشاره به برنامه دشمن در به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب بیان کرد: این سهادت ها ملت ایران اسلامی را همگراتر کرد.

قاضی زاده اداما داد: ملت ایران با تربیت شخصیت‌هایی همچون شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان و ایستادگی در میدان ظرفبت خود را به دنیا نشان داده است