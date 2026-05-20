به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید حضرت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت ۱۴۰۳، صبح چهارشنبه همزمان با اربعین سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در مسجد جامع شهر سنندج برگزار شد.
این مراسم با حضور جمعی از مردم، مسئولان و نیروهای نظامی در فضای معنوی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و دفاع از کشور برگزار شد.
در این آیین، حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولیفقیه در استان کردستان به عنوان سخنران حضور داشت و به تبیین ابعاد شخصیت و خدمات شهید رئیسی و دیگر شهدای این واقعه پرداخت.
هدف از برگزاری چنین برنامههایی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت در جامعه است.
