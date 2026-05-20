  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی در سنندج برگزار شد

مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی در سنندج برگزار شد

سنندج- آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت ۱۴۰۳ همزمان با اربعین سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت ۱۴۰۳، صبح چهارشنبه همزمان با اربعین سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در مسجد جامع شهر سنندج برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از مردم، مسئولان و نیروهای نظامی در فضای معنوی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و دفاع از کشور برگزار شد.

مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی در سنندج برگزار شد

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان به عنوان سخنران حضور داشت و به تبیین ابعاد شخصیت و خدمات شهید رئیسی و دیگر شهدای این واقعه پرداخت.

هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت در جامعه است.

کد مطلب 6835753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها