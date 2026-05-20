سقوط طلا به کمترین سطح ۶ هفته اخیر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح یک‌ونیم ماه اخیر رسید؛ موضوعی که تحت تأثیر افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت ارزش دلار رخ داد.

بر اساس این گزارش، بهای هر اونس طلای نقدی با کاهش ۰.۲ درصدی به ۴۴۷۲ دلار رسید؛ این فلز گران‌بها پیش‌تر به ضعیف‌ترین سطح خود از ۳۰ مارس تاکنون نزول کرده بود. همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن با افت ۰.۸ درصدی به ۴۴۷۵ دلار رسید.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار، در این باره گفت: «با افزایش بازده اوراق و تقویت چشم‌انداز سیاست پولی انقباضی، دلار آمریکا قدرت گرفته و همین مسئله باعث شده طلا بخشی از شتاب صعودی خود را از دست بدهد.»

دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح شش هفته اخیر باقی مانده است؛ عاملی که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها پرهزینه‌تر می‌کند. همزمان، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در نزدیکی بالاترین سطح بیش از یک سال اخیر تثبیت شده که هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در حوزه سیاست خارجی، سیگنال‌های واشنگتن درباره ایران متناقض ارزیابی شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده که احتمال اقدام نظامی علیه تهران همچنان وجود دارد، در حالی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، از پیشرفت در مذاکرات و تمایل دو طرف به پرهیز از درگیری خبر داده است.

در حوزه سیاست پولی نیز آنا پاولسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، اعلام کرد سطح فعلی نرخ بهره در شرایط کنونی مناسب است و به مهار فشارهای تورمی کمک می‌کند. وی همچنین تأکید کرد سرمایه‌گذاران باید سناریوهایی را مدنظر قرار دهند که احتمال نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را نیز در بر می‌گیرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در سال جاری نرخ بهره را کاهش ندهد و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره کاهش نرخ بهره را به سال آینده موکول کرده‌اند.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست ماه آوریل فدرال رزرو هستند تا ارزیابی دقیق‌تری از مسیر آتی سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، نقره با رشد ۱.۱ درصدی به ۷۴.۶۴ دلار در هر اونس رسید. پلاتین ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۹۲۵.۳۰ دلار رسید و پالادیوم نیز با رشد ۰.۹ درصدی در سطح ۱۳۶۶ دلار معامله شد.