قیمت طلای جهانی ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا پس از کاهش ۳.۴ درصدی در سه روز معامله گذشته، در حدود ۴۵۴۰ دلار ثابت ماند.
در حالی که انتظار میرفت تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه برای بدون تغییر نگه داشتن نرخها تغییر کند، با مخالفتهای تند چندین سیاستگذار همراه بود که به لحن بیانیه پس از جلسه که نشان میداد بانک مرکزی در نهایت کاهش نرخها را از سر خواهد گرفت، اعتراض داشتند.
قیمت اوراق خزانهداری کاهش یافت و بازده اوراق دو ساله بیشترین افزایش را در روز تصمیمگیری فدرال رزرو از سال ۲۰۲۲ داشت، زیرا معاملهگران روی این احتمال حساب کردند که بانک مرکزی آمریکا ممکن است در بحبوحه فشارهای تورمی مداوم، نیاز به افزایش هزینههای استقراض داشته باشد. این امر مانعی برای طلای بدون بازده خواهد بود.
رای ۸ به ۴ کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشاندهنده اختلاف عمیقتر بر سر چشمانداز سیاست پولی به دلیل افزایش عدم قطعیت ناشی از جنگ بود که اکنون وارد سومین ماه خود شده است.
نیکی شیلز، رئیس تحقیقات و استراتژی فلزات در شرکت ام کی اس در یادداشتی گفت: «روایت رکود تورمی و نرخهای بالاتر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است». او گفت: «ایده افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، یک تحول جدید کمارزش برای طلا است.»
با توجه به افزایش شدید قیمت انرژی در خاورمیانه، طلا در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی کاهش قیمت خواهد یافت. قیمت اونس طلا از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران در اواخر فوریه، حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، جدیدترین دادههای شورای جهانی طلا نشان میدهد که بانکهای مرکزی در سه ماهه اول سال جاری، با سریعترین روند در بیش از یک سال گذشته به ذخایر طلا افزودهاند، زیرا کاهش قیمتها موجی از خرید را تشویق کرده است.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۴۵۵۳ دلار و ۳۸ سنت رسید.
در میان سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۰.۹ درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۹۴ سنت رسید. هر اونس پالادیوم ثابت ماند در حالی که قیمت هر اونس پلاتین افزایش داشت.
