به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی پیش از ظهر چهارشنبه در پیامی تصویری به آئین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی» با تأکید بر جایگاه والای عالمان دینی در ارتقای فرهنگ علمی جامعه، نوآوری علمی و توجه به نیازهای فکری نسل جوان را از شاخصه‌های برجسته این مرجع تقلید دانست.



این مرجع تقلید اظهار کرد: تجلیل و تکریم عالمان دینی، افزون بر پاسداشت مقام علم، موجب گرایش نسل جوان به دانش و معرفت می‌شود و جایگاه علم را در جامعه اسلامی ارتقا می‌بخشد.



وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره رفعت مقام اهل علم و ایمان افزود: توصیه قرآن کریم مبنی بر گشودن جا برای اهل دانش در مجالس، بیانگر عظمت منزلت علم و عالم در فرهنگ اسلامی است و این‌گونه رفتارها به تقویت جایگاه علمی در جامعه منجر می‌شود.



آیت‌الله سبحانی در ادامه به تبیین بخشی از زندگی علمی و حوزوی آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی پرداخت و گفت: ایشان در سال ۱۳۰۵ شمسی در شیراز متولد شدند و پس از گذراندن مراحل مقدماتی تحصیل در این شهر، در سنین جوانی وارد حوزه علمیه قم شدند و از محضر استادان برجسته‌ای همچون آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله داماد بهره‌مند شدند.



وی ادامه داد: آیت‌الله مکارم شیرازی مدتی نیز در نجف اشرف حضور یافتند و از درس خارج فقه و اصول آیات عظام حکیم و خویی استفاده کردند و پس از بازگشت به قم، مسیر علمی خود را در حوزه علمیه ادامه دادند.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به حضور آیت‌الله مکارم شیرازی در درس‌های علامه طباطبایی اظهار کرد: ایشان در حوزه فلسفه و کلام نیز از محضر علامه طباطبایی بهره بردند و حدود پنج سال در جلسات علمی ایشان شرکت داشتند.



وی افزود: ترجمه جلد نخست تفسیر المیزان به زبان فارسی نیز به درخواست علامه طباطبایی توسط آیت‌الله مکارم شیرازی انجام شد که این اقدام از جمله فعالیت‌های ارزشمند علمی ایشان به شمار می‌رود.



آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه روحیه نوآوری از ویژگی‌های ممتاز آیت‌الله مکارم شیرازی است، تصریح کرد: ایشان در عرصه مباحث اعتقادی و دینی، آثاری متناسب با نیاز نسل جدید و با زبان روز تدوین کردند، چرا که بسیاری از متون گذشته یا به زبان عربی نگاشته شده بود یا با ادبیاتی همراه بود که برای نسل جوان قابل استفاده نبود.



وی تألیف «تفسیر نمونه» را از دیگر خدمات ماندگار این مرجع تقلید برشمرد و گفت: این تفسیر در دوره‌ای تدوین شد که جامعه نیازمند تفسیری روان، کاربردی و فارسی برای پاسخگویی به مسائل روز و شبهات جوانان بود.



این مرجع تقلید افزود: تفسیر نمونه به دلیل ویژگی‌های محتوایی و شیوه نگارش، مورد استقبال گسترده قرار گرفت و بعدها نیز به زبان عربی ترجمه شد و اکنون در محافل علمی و پژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های اجتماعی و حوزوی آیت‌الله مکارم شیرازی اشاره کرد و ادامه داد: تأسیس مدارس علمیه، حضور مؤثر در عرصه‌های علمی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله خدمات ماندگار ایشان در حوزه دین و جامعه است.



آیت‌الله سبحانی با اشاره به آثار متعدد علمی آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار کرد: حجم گسترده تألیفات و آثار علمی ایشان نشان می‌دهد که به ازای هر سال از عمر با برکتشان، اثری علمی از خود به یادگار گذاشته‌اند و این توفیق، نعمتی الهی و کم‌نظیر است.



وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای مراجع عظام تقلید و بزرگان حوزه‌های علمیه، از خدمات علمی و فرهنگی عالمان دینی در هدایت جامعه اسلامی قدردانی کرد.