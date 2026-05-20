به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت زندهیاد یحیی دهقانپور هنرمند پیشکسوت عکاس که روز جمعه ۲۵ اردیبهشت در ۸۶ سالگی دارفانی را وداع گفت، عصر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷ تا ۱۹، در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این مراسم جمعی از هنرمندان و عکاسان حضور خواهند داشت و به یاد آن مرحوم صحبت میکنند.
یحیی دهقانپور متولد ۱۳۱۹، یکی از چهرههای جریانساز و تأثیرگذار در تاریخ عکاسی معاصر ایران است که نه تنها به عنوان یک عکاس خلاق، بلکه به عنوان یک مدرس و نظریهپرداز برجسته شناخته میشود.
بسیاری از اساتید امروز دانشکدههای هنر و عکاسان نامدار معاصر، روزگاری شاگرد او بودهاند. دهقانپور با دانش بهروز و تسلط بر جریانهای مدرن عکاسی غرب، توانست دیدگاههای جدیدی را وارد فضای آموزشی ایران کند. او را «پدر معنوی» آموزش عکاسی در دهههای اخیر میدانند که توانسته بود میان تکنیک و نگاه روشنفکرانه پیوندی عمیق برقرار کند.
یکی از مشهورترین مجموعههای او، عکاسی از مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در سال ۱۳۴۵ است. او که در آن زمان جوانی ۲۶ ساله و شیفته ادبیات بود، این واقعه را با نگاهی شاعرانه و مستند ثبت کرد. این عکسها سالها بعد در کتابی با عنوان «آن روز او را در باغچه کاشتند» منتشر شد که یکی از اسناد تصویری مهم تاریخ معاصر ایران به شمار میرود.
