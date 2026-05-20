توضیح رئیسی درباره اجرای پایلوت برنامه پزشکی خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در نشست وبیناری اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان های منتخب با قدردانی از تلاش مجموعههای اجرایی و دانشگاههای علوم پزشکی، اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع امروز در مقایسه با سالهای گذشته به پیشرفت قابل توجهی رسیده و لازم است با تمرکز، هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به انتخاب چند شبکه به عنوان شبکههای پیشرو اجرای برنامه، افزود: هدف از اجرای پایلوت در این شبکهها، شناسایی و رفع سریع مشکلات و انتقال تجربیات به سایر مناطق کشور برای توسعه گستردهتر برنامه است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت هفته سلامت و هفته جمعیت برای تبیین اقدامات حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: دانشگاهها و شبکههای بهداشت باید از طریق جلسات استانی، شوراهای اداری و ابزارهای اطلاعرسانی، خدمات و دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان را برای مردم تشریح کنند.
وی از آمادهسازی محتواهای آموزشی و اطلاعرسانی شامل پوستر، بروشور، کلیپ و تیزر خبر داد و تصریح کرد: این تولیدات با رویکرد علمی و تخصصی تهیه شده و از طریق سایت معاونت بهداشت در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است.
رئیسی همچنین از همکاری سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در توسعه سامانهها و هماهنگیهای اجرایی قدردانی کرد و ادامه داد: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت در حال پیگیری است و باید با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.
وی بر اهمیت موضوع خودمراقبتی و برنامه STH تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دانشگاهها و شبکههای بهداشت به این موضوع شد
