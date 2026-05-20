۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

توضیح رئیسی درباره اجرای پایلوت برنامه پزشکی خانواده

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تأکید بر تداوم و تسریع روند اجرای برنامه پزشکی خانواده در شبکه‌های منتخب، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های پیشرو در توسعه سراسری این برنامه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در نشست وبیناری اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان های منتخب با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع امروز در مقایسه با سال‌های گذشته به پیشرفت قابل توجهی رسیده و لازم است با تمرکز، هماهنگی و انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به انتخاب چند شبکه به‌ عنوان شبکه‌های پیشرو اجرای برنامه، افزود: هدف از اجرای پایلوت در این شبکه‌ها، شناسایی و رفع سریع مشکلات و انتقال تجربیات به سایر مناطق کشور برای توسعه گسترده‌تر برنامه است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت هفته سلامت و هفته جمعیت برای تبیین اقدامات حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها و شبکه‌های بهداشت باید از طریق جلسات استانی، شوراهای اداری و ابزارهای اطلاع‌رسانی، خدمات و دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان را برای مردم تشریح کنند.

وی از آماده‌سازی محتواهای آموزشی و اطلاع‌رسانی شامل پوستر، بروشور، کلیپ و تیزر خبر داد و تصریح کرد: این تولیدات با رویکرد علمی و تخصصی تهیه شده و از طریق سایت معاونت بهداشت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

رئیسی همچنین از همکاری سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در توسعه سامانه‌ها و هماهنگی‌های اجرایی قدردانی کرد و ادامه داد: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با جدیت در حال پیگیری است و باید با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.

وی بر اهمیت موضوع خودمراقبتی و برنامه STH تأکید کرد و خواستار توجه ویژه دانشگاه‌ها و شبکه‌های بهداشت به این موضوع شد

حبیب احسنی پور

