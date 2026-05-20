مسلم حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: خون مطهر رهبر شهید همه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد؛ رهبر شهیدمان، رئیس جمهور شهید رئیسی عزیز را گفتند که‌ دلم برای رئیسی سوخت.

وی افزود: این روزها با رفتار ضد و نقیض ترامپ هستیم که مدام حرف از صلح یا مذاکره کرده و گاهی هم تهدید به جنگ کرده یا عقب نشینی می‌کند و این‌ رفتارها نشان‌دهنده سه رویکرد بوده که رویکرد اول این بوده که نظام غرب و سلطه آمریکا دارای برنامه‌ریزی است و خود ترامپ هم اعلام کرده بود.

معاون شهرستان‌های جبهه فرهنگی انقلاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: این رفتار ضد و نقیض و رفت و برگشت‌های متناقض یک سیاست و استراتژی است، دیدگاه دوم این رفتار ضد و نقیض ترامپ این است که این آدم بلاتکلیف نامصمم بوده است.

حاجیلو تصریح کرد: آمریکایی‌ها اعتراف کردند که رهبر شهید با تصمیم‌گیری‌های خود غرب را دچار بحران در برنامه‌ریزی کرده بود، در دشت مهیار اصفهان دست خدا رخ داد و با جان‌فشانی رزمندگان اسلام واقعه طبس ۲ صورت گرفت.

وی با بیان اینکه دست خدا همواره یاور ملت خواهد بود، ادامه داد: در دهه اول انقلاب فتنه‌های زیادی صورت گرفت، در طول تاریخ این فتنه‌هایی که به سر این ملت همه دست الهی در آن بوده و به ملت کمک کرده است.

معاون شهرستان‌های جبهه فرهنگی استان اصفهان اضافه کرد: در مورد مذاکرات، آقای رهبر شهید فرمودند ما غرامت خواهیم گرفت اگر غرامت ندادند از اموالشان برمی‌داریم و اگر امتناع کردن اموالشان را نابود می‌کنیم که این فرمان ولی امر ماست.

حاجیلو بیان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها امنیت را حاصل کرد و قوت قلب رزمندگان پای لانچرها شد و این حضور سوخته موشک‌ها را تامین کرد، امروز فریادهای مردم در میدان بنابه فرموده رهبر انقلاب در نتیجه مذاکرات تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: شهید رئیسی، اصالت را به مردم داد، دولت اسلامی دولتی است که اصالت را به مردم بدهد و بنابر فرموده شهید بهشتی در نظام جمهوری اسلامی باید اصالت به مردم داده شده و مردم تصمیم‌گیر باشند.

معاون شهرستان‌های جبهه فرهنگی استان اصفهان یادآور شد: شهید رئیسی عزیز اولین رئیس جمهوری بود که دستیار ویژه مردمی سازی دولت را در دولت آورد و در راستای احیا و ایجاد دولت اسلامی قدم برداشت.