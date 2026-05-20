منظومه فکری مکارم شیرازی تصویری جامع از یک نظام علمی چندلایه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدجواد رودگر پیش از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از مجموعه منظومه فکری آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد، اظهار کرد: تدوین این پروژه از دوازدهم شهریورماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در طول سالهای گذشته با تشکیل شورای علمی، برگزاری نشستهای تخصصی و طراحی ساختار پژوهشی دقیق، مسیر تکاملی خود را طی کرده است.
وی افزود: در فرآیند اجرای این طرح، اصول علمی نگارش مدخلها تدوین و چارچوبهای پژوهشی مشخصی تعریف شد تا این مجموعه بتواند با رویکردی منسجم و قابل اتکا به تبیین نظام فکری این مرجع تقلید بپردازد.
رودگر ادامه داد: این پروژه در شش مرحله علمی و پژوهشی طراحی و اجرا شد و در نهایت در قالب شش بخش اصلی سامان یافت که هر بخش دارای زیرمجموعهها و مدخلهای متعددی در حوزههای مختلف علوم اسلامی، اندیشه دینی و مباحث معرفتی است.
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر هدف این مجموعه تصریح کرد: هدف اصلی از تدوین «منظومه فکری آیتالله مکارم شیرازی» ارائه تصویری منسجم، مستند و نظاممند از میراث علمی ایشان برای بهرهبرداری پژوهشگران، اساتید و طلاب حوزههای علمیه است.
وی با اشاره به ویژگیهای ممتاز این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین خصوصیات آیتالله مکارم شیرازی توجه ویژه به کار جمعی و نهادینهسازی پژوهش گروهی در حوزه علمیه بوده است؛ رویکردی که زمینهساز تولید آثار علمی اثرگذار و جریانساز شده است.
رودگر در ادامه افزود: شکلگیری آثاری همچون تفسیر نمونه، پیام امام، شرح صحیفه سجادیه و مجموعهای از آثار فقهی، تفسیری و حدیثی، نتیجه همین نگاه راهبردی و مدیریت علمی در عرصه تولید دانش دینی است.
وی با بیان اینکه آثار آیتالله مکارم شیرازی حاصل دههها تلاش علمی و فعالیت مستمر پژوهشی است، اظهار کرد: این مجموعه تلاش دارد تصویری دقیق، منسجم و قابل استناد از میراث فکری ایشان را در اختیار جامعه علمی و نسلهای آینده قرار دهد.
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین گفت: آثار این مرجع تقلید علاوه بر حوزههای علمیه، در محافل دانشگاهی و مراکز علمی نیز مورد توجه قرار گرفته و در تبیین معارف اسلامی نقش مهم و اثرگذاری ایفا کرده است.
آئین رونمایی از مجموعه «منظومه فکری آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی» با حضور جمعی از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.
نظر شما