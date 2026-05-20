هشدار نارنجی هواشناسی برای تشدید پدیده گرد و غبار صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۶ از افزایش گرادیان فشاری و وزش باد شدید در بسیاری از مناطق استان خبر داده است. این سامانه از اواخر وقت پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و تا جمعه، اول خردادماه ادامه دارد.
براساس این هشدار، نوع مخاطره شامل وزش شدید باد، گردوخاک مستعد و انتقال غبار از نواحی غرب کشور است که موجب کاهش دید، افت کیفیت هوا و احتمال آسیب به سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی میشود.
منطقه اثر این پدیده گسترده بوده و شهرهای نائین، اردستان، انارک، چوپانان، برخوار، دولتآباد، سمیرم، شهرضا، کویترآباد، ورزنه، نطنز و دهاق را دربرمیگیرد. هواشناسی هشدار داده است که در محورهای کویری و مناطق برونشهری، افزایش غلظت آلایندهها و کاهش محسوس دید افقی رخ خواهد داد.
در بخش اثر مخاطره، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، اختلال در تردد جادهای و افزایش ذرات معلق در هوای شهری پیشبینی شده است. کارشناسان هواشناسی از شهروندان خواستهاند ضمن پرهیز از فعالیتهای عمرانی در فضای باز، استحکام تابلوهای موقت و استفاده از ماسک مناسب را جدی بگیرند.
گزارشها حاکی است کاربران خودروهای سبک و موتورسواران نیز باید احتیاط بیشتری در مسیرهای بیابانی بهویژه هنگام عصر و شب داشته باشند.
نظر شما