به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در دیدار با انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر میراث فرهنگی در محل دفتر خود به ۳۱ اردیبهشت به نام روز ملی بوم گردی اشاره کرد و ادامه داد: به این منظور جشن ملی بوم‌گردی به میزبانی شهرستان شاهرود و روستای قلعه بالا بیارجمند در حال برگزاری است.

وی قلعه بالا را یکی از ظرفیت های ارزشمند در حوزه جذب گردشگر در کشور برشمرد و توضیح داد: این روستا هم اکنون نامزد ثبت جهانی بوده و اقدامات لازم برای آن در حال انجام است.

استاندار سمنان برگزاری این رویداد را بهانه ای برای رونق گردشگری و بوم گردی خواند و افزود: معرفی این ظرفیت ها می تواند زمینه ساز اشتغال پایدار و افزایش درآمد جوامع محلی شود.

کولیوند با اشاره به اینکه در قبال این جشنواره ها تقویت سرمایه گذاری در مناطق روستایی نیز رقم می‌خورد، تصریح کرد: روستاهای استان سمنان از ظرفیت های قابل توجه در این خصوص برخوردار است که نیاز به معرفی هر چه بیشتر دارد.

وی حمایت از سرمایه گذاران، فعالان و صاحبان بوم گردی ها را یک ضرورت برشمرد و اظهار کرد: هر بیشتر این اهداف محقق شود یک گام به رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری استان کمک شده است.