محمدبیگی: تنها ۵ سال برای نجات جمعیت ایران فرصت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت جمعیت در اقتدار و امنیت کشور، اظهار داشت: جمعیت همواره یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت، امنیت، رشد اقتصادی و شکوفایی کشورها بوده و تمامی جمعیت‌شناسان و اقتصاددانان بر این باورند که جامعه برای پیشرفت و اثرگذاری در جهان نیازمند جمعیت پویا و جوان است.

وی افزود: جمعیت، نیروی کار تولید می‌کند، موجب تقویت بنیان خانواده می‌شود، نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند و در سایه این نشاط، رشد اقتصادی و علمی شکل می‌گیرد.

محمدبیگی با اشاره به سیاست‌های جمعیتی کشور اظهار داشت: با سیاست‌های خوبی که در کشور اعمال می‌شود، به‌ویژه پیامی که شب گذشته مقام معظم رهبری در پاسخ به فعالان جمعیتی صادر کردند، ضرورت فعالیت جدی برای افزایش جمعیت و قوی‌تر شدن ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ایجاد مرجعیت علمی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در منطقه، نیازمند همراهی همه ارکان کشور از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه و مردم در موضوع جمعیت است. امروز ترویج فرزندآوری و فرزندپروری برای ما یک جهاد مقدس محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به فرصت محدود پنجره جمعیتی کشور گفت: تا زمانی که متولدین دهه ۶۰ به سنین سالمندی برسند، حدود دو دهه فرصت وجود دارد اما فرصت اصلی فرزندآوری تنها چهار تا پنج سال آینده است. اگر در این بازه زمانی خانواده‌ها به سمت فرزندآوری بیشتر نروند، کشور با همان شیب سقوط جمعیتی سه دهه گذشته به سمت بحران حرکت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: موضوع جمعیت فقط اختصاص بودجه، زمین یا مسکن نیست؛ چرا که اگر مادران از سن باروری عبور کنند، دیگر امکان جبران وجود نخواهد داشت. بنابراین باید بیشترین توان و ظرفیت کشور در همین چند سال برای مسئله جمعیت متمرکز شود.

محمدبیگی همچنین با اشاره به «جنگ جمعیتی» اظهار داشت: در کنار جنگ تحمیلی، امروز با جنگ جمعیتی نیز مواجه هستیم و مؤلفه‌های جمعیتی زیرساخت بازدارندگی و قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: اگر به دنبال قدرت فزاینده برای ایران هستیم، باید به موضوعاتی مانند توسعه زنان و زایمان، افزایش فلوشیپ ناباروری، ترویج تغذیه با شیر مادر، زایمان طبیعی و کاهش سزارین توجه ویژه شود.

وی نقش رسانه‌ها و فرهنگ‌سازی را نیز مهم دانست و گفت: باید با استفاده از رسانه‌ها، فضاهای عمومی و روایت تجربه‌های موفق مادران دارای چند فرزند، ترس از زایمان طبیعی در جامعه بانوان کاهش پیدا کند.