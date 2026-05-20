به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: جمعیت شناسان پیش‌بینی می‌کنند بیشتر یهودیان جهان تا ۱۰ سال آینده در اسرائیل ساکن خواهند بود.

هاآرتص افزود: بر اساس گزارشی که از سوی مؤسسه پژوهش سیاست یهودیان در لندن منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از یک دهه، اکثریت یهودیان جهان در اسرائیل زندگی کنند.

این رسانه صهیونیستی با اشاره به اینکه این گزارش توسط سرجیو دلاپرگولا، جمعیت‌شناس برجسته اسرائیلی ـ ایتالیایی تهیه شده، نوشت: طبق این گزارش، یهودیان فوق‌ارتدوکس ممکن است تا سال ۲۰۵۰ نیمی از کل جمعیت یهودیان جهان را تشکیل دهند.

رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با تغییر جغرافیای جمعیتی سرزمین های اشغالی و مجبور کردن فلسطینی ها به کوچ اجباری، زمینه را برای اشغال بیشتر این منطقه فراهم کند.