تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی برای جذب یهودیان خارج اراضی اشغالی

منابع صهیونیستی از تحرکات گسترده ارتش این رژیم برای جذب جوانان یهودی خارج از اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی از تحرکات اشغالگران برای اجبار جوانان یهودی به حضور در ارتش این رژیم به دنبال کمبود نیرو خبر دادند.

رسانه صهیونیستی یسرائیل هیوم اعلام کرد: ارتش اسرائیل با همکاری آژانس یهود و اداره مهاجرت و جذب، اقدامی بی‌سابقه برای یهودیان خارج از اسرائیل در چارچوب مرحله دوم جذب آنها انجام داده است.

یسرائیل هیوم گزارش داد: ارتش، یهودیان بین ۲۱ تا ۲۶ سال را که از سن معمول برای خدمت اجباری عبور کرده‌اند را مجبور می‌کند تا به ارتش بپیوندند و از این طریق کمبود شدید نیروی انسانی را جبران کند.

این رسانه اسرائیلی اذعان کرد: ارتش از کمبود شدید نیرو رنج می برد زیرا با کمبود ۱۲ هزار نیرو ذخیره شامل ۷۵۰۰ نظامی مواجه است. ارتش با کاهش کادر ذخیره و فرسایش مداوم قدرت ارتش به دلیل استعفای نیروهای موجود روبرو است.

