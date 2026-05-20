به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با روابط عمومی ادارات شهرستان با اشاره به حرکت پرشتاب علم و اطلاعات در عصر کنونی، تحول در روابط عمومی‌ها را یک ضرورت انکارناپذیر خواند و گفت: روابط عمومی‌ها دیگر نمی‌توانند با روش‌های سنتی به فعالیت خود ادامه دهند.

بابایی اظهار داشت: تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در مجموعه روابط عمومی، تأثیری مستقیم بر کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به مردم دارد. انعکاس درست اقدامات نظام جمهوری اسلامی، یک خدمت مقدس است و همگان باید خود را در این مسیر، سرباز واقعی نظام بدانند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر لزوم تبیین دستاوردهای چهار دهه انقلاب اسلامی، تصریح کرد: روابط عمومی‌ها نه تنها باید نقاط قوت و موفقیت‌ها را بازتاب دهند، بلکه شجاعت انعکاس نقاط ضعف را نیز داشته باشند تا با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رفع کاستی‌ها فراهم شود. نقد سازنده و بازخورد مؤثر، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کنترل بحران‌ها و شفافیت عملکرد دستگاه‌ها ایفا کند.

بابایی در پایان با اشاره به اجتماعات مردمی و حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: این حضور، نشانه قدرشناسی ملت از دستاوردهای نظام است و روابط عمومی‌ها باید این سرمایه اجتماعی را با عملکرد حرفه‌ای و شفاف، حفظ و تقویت کنند.