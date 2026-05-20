۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

تحول در روابط عمومی‌ها یک ضرورت است

میاندورود- فرماندار میاندورود با اشاره به حرکت پرشتاب علم و اطلاعات در عصر کنونی، تحول در روابط عمومی‌ها را یک ضرورت انکارناپذیر خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با روابط عمومی ادارات شهرستان با اشاره به حرکت پرشتاب علم و اطلاعات در عصر کنونی، تحول در روابط عمومی‌ها را یک ضرورت انکارناپذیر خواند و گفت: روابط عمومی‌ها دیگر نمی‌توانند با روش‌های سنتی به فعالیت خود ادامه دهند.

بابایی اظهار داشت: تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در مجموعه روابط عمومی، تأثیری مستقیم بر کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به مردم دارد. انعکاس درست اقدامات نظام جمهوری اسلامی، یک خدمت مقدس است و همگان باید خود را در این مسیر، سرباز واقعی نظام بدانند.

فرماندار میاندورود با تأکید بر لزوم تبیین دستاوردهای چهار دهه انقلاب اسلامی، تصریح کرد: روابط عمومی‌ها نه تنها باید نقاط قوت و موفقیت‌ها را بازتاب دهند، بلکه شجاعت انعکاس نقاط ضعف را نیز داشته باشند تا با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه رفع کاستی‌ها فراهم شود. نقد سازنده و بازخورد مؤثر، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کنترل بحران‌ها و شفافیت عملکرد دستگاه‌ها ایفا کند.

بابایی در پایان با اشاره به اجتماعات مردمی و حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: این حضور، نشانه قدرشناسی ملت از دستاوردهای نظام است و روابط عمومی‌ها باید این سرمایه اجتماعی را با عملکرد حرفه‌ای و شفاف، حفظ و تقویت کنند.

