۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

انتخاب کشتی‌گیر ساحلی لرستانی برای مسابقات المپیک جهانی جوانان

خرم‌آباد - «هومن کلهری» کشتی‌گیر ساحلی لرستانی برای مسابقات المپیک جهانی جوانان، انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی‌گیر ساحلی با قرارگیری در جایگاه نخست مسابقات قهرمانی کشور به‌عنوان یکی از نمایندگان ایران در مسابقات المپیک جهانی جوانان در این رشته انتخاب شد.

«هومن کلهری» با قهرمانی در وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقات کشتی ساحلی کشور به المپیک جوانان داکار راه پیدا کرد.

در این رقابت‌ها که در استان مازندران و در چهار وزن ۶۰،۷۰،۸۰ و ۹۰ کیلوگرم برگزار شد، تیم‌های مازندران، تهران و زنجان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم ایستادند.

هدایت تیم کشتی ساحلی لرستان در این مسابقات را «محمدجواد میرزاییان» برعهده داشت و «محمدمهدی میرزاییان» نیز به‌عنوان سرپرست حضور داشت.

