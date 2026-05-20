اکران آنلاین مستندی درباره ناصر وحدتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، مستند «فرزند لیش» به کارگردانی مصطفی فرد و تهیه‌کنندگی مصطفی فرد و محمد حامدی، زندگی‌ شخصی و هنری ناصر وحدتی، پژوهشگر، نویسنده و خواننده فولکلور گیلان است.

در این مستند پرتره چهره‌هایی همچون پرویز فکر آزاد، آرش عشقی، صابر غلامی‌پور، مجید پتکی، بیژن رحمتی لرد و سید هاشم موسوی حضور دارند و درباره زندگی شخصی و هنری ناصر وحدتی و اثرگذاری آثار او بر فرهنگ فولکلور صحبت کرده‌اند.

این مستند ۵۴ دقیقه‌ای در سال ۱۴۰۲ تهیه و تولید شده است و پس از اکران در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنر و تجربه» از ۳۰ اردیبهشت‌ ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور در بخش اکران «هنر و تجربه» قابل مشاهده است.

دیگر عوامل این مستند عبارتند از تصویربرداران: مصطفی فرد، مهدی پژمان، ایمان غلام‌رضاپور، شهراد شهواره، صدابردار: مهدی ذوقی، تدوین‌ و صداگذاری: آرمان حاجتی، علیرضا دریادل و با حضور ناصر وحدتی.