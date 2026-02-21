اکران مستند «فرزند لیش» از ۶ اسفند در «هنروتجربه» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مستند سینمایی «فرزند لیش» به کارگردانی مصطفی فرد و تهیه‌کنندگی مصطفی فرد و محمد حامدی از روز چهارشنبه ۶ اسفند در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران می‌شود.

مستند پرتره «فرزند لیش» زندگی‌نامه ناصر وحدتی پژوهشگر، نویسنده و خواننده فولکلور گیلان است.

در این فیلم چهرهایی همچون پرویز فکر آزاد، آرش عشقی، صابر غلامی‌پور، مجید پتکی، بیژن رحمتی لرد، سید هاشم موسوی حضور دارند و درباره زندگی شخصی و هنری ناصر وحدتی و اثرگذاری آثار او بر فرهنگ فولکلور صحبت کرده‌اند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربرداران: مصطفی فرد، مهدی پژمان، ایمان غلام‌رضاپور، شهراد شهواره، صدابردار: مهدی ذوقی، تدوین‌ و صداگذاری: آرمان حاجتی علیرضا دریادل.