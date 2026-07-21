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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

اکران آنلاین مستندی درباره تصمیم زنان برای فرزندآوری

اکران آنلاین مستندی درباره تصمیم زنان برای فرزندآوری

اکران آنلاین مستند «ساعت بیولوژیک» به تهیه‌کنندگی حمید علیداد و کارگردانی زهرا شاهین‌فر، از فردا چهارشنبه ۳۱ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، اکران آنلاین مستند «ساعت بیولوژیک» به تهیه‌کنندگی حمید علیداد و کارگردانی زهرا شاهین‌فر، از فردا چهارشنبه ۳۱ تیر در پلتفرم هاشور آغاز می‌شود.

«ساعت بیولوژیک» مستندی پژوهش‌محور است که از دل یک تجربه شخصی، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زنان در جهان امروز می‌پردازد؛ پرسشی درباره انتخاب یا عدم انتخاب فرزندآوری در شرایطی که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی بیش از هر زمان دیگری بر این تصمیم اثرگذار شده‌اند.

این مستند روایتگر مقطعی از زندگی کارگردان در سال‌های پایانی دهه سوم زندگی اوست؛ زمانی که با مفهوم «ساعت بیولوژیک» و محدودیت‌های زمانی فرزندآوری مواجه می‌شود و تلاش می‌کند با نگاهی صادقانه و به دور از قضاوت، ابعاد مختلف این مسئله را از منظر فردی و اجتماعی بررسی کند. فیلم با تکیه بر تجربه زیسته کارگردان و گفتگو با زنان، خانواده و کارشناسان، مخاطب را با دیدگاه‌های متفاوت درباره مادری، مسئولیت فرزندآوری، آینده، امنیت اقتصادی، سلامت روان و تغییر سبک زندگی در جامعه امروز همراه می‌کند.

«ساعت بیولوژیک» به تهیه‌کنندگی حمید علیداد و با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده و پیش از این در بخش مسابقه هجدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» روی پرده رفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ۶۰ دقیقه‌ای، محصول سال ۱۴۰۴، را از ساعت ۱۷ فردا به‌صورت آنلاین از طریق پلتفرم هاشور تماشا کنند.

کد مطلب 6894916
ندا زنگینه

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