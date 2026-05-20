به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، مسابقات گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب با شعار «برای ایران، برای میناب، برای اسکواش» روز ۲۹ اردیبهشت‌ به‌صورت همزمان در تهران و مراکز استان‌های کشور برگزار شد و اسکواش‌بازان تهران با حضوری پرشور در این رویداد فرهنگی ـ ورزشی، یاد این شهدای عزیز را گرامی داشتند.



این رویدادکه با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای دانش‌آموز میناب و ترویج فرهنگ ایثار، همبستگی ملی و روحیه پهلوانی در میان نسل نوجوان کشور شکل گرفت.



همزمان با برگزاری این مسابقات، نمایشگاهی از تصاویر و کوله‌پشتی‌های متعلق به دانش‌آموزان شهید میناب در محل رقابت‌های اسکواش تهران برپا شد؛ فضایی تأثیرگذار که حال‌وهوایی متفاوت به کورت‌ها بخشید و یاد این عزیزان را در ذهن حاضران زنده کرد.



مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور امیر عزیزی‌پور رئیس فدراسیون اسکواش، حبیب ستوده نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ،شهناز شهربانیان و بابک فقیر نواب رییس فدراسیون ، حامد صفری رئیس هیات اسکواش استان تهران، جواد امان‌زاده معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، مهدی رهنما سرپرست تیم‌های ملی، نیما نکیسا پیشکسوت فوتبال ایران و یاسر صادقی مدیرعامل خبرگزاری برنا برگزار شد.



مسئولان حاضر در این آیین با تأکید بر نقش ورزش در انتقال مفاهیم والای انسانی، از حضور ارزشمند اسکواش‌بازان تهران در این حرکت ملی قدردانی کردند و بر ضرورت پیوند میان رویدادهای ورزشی و ارزش‌های فرهنگی و ملی تأکید داشتند.