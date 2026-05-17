رایزنی فدراسیون اسکواش با عمان و بنگلادش برای اردوی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اسکواش ایران برنامه آمادهسازی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آغاز کرده و کادر فنی تیم ملی در مجموع ۶ مرحله اردو را برای ملیپوشان در نظر گرفته است.
بر اساس برنامهریزی انجام شده پنج مرحله از این اردوها در داخل کشور برگزار خواهد شد و مرحله پایانی به صورت برونمرزی خواهد بود تا بازیکنان پیش از اعزام به بازیهای آسیایی در شرایط مسابقه و تمرینات بینالمللی قرار بگیرند.
فدراسیون اسکواش در همین راستا رایزنیهایی را با کشورهای عمان و بنگلادش انجام داده تا اردوی خارجی تیم ملی در یکی از این دو کشور برگزار شود. هدف از این اردو فراهم شدن امکان تمرین مشترک با بازیکنان خارجی و افزایش سطح آمادگی ملیپوشان پیش از حضور در مهمترین رویداد آسیایی است.
مسئولان فدراسیون امیدوارند با اجرای کامل برنامههای آمادهسازی و برگزاری اردوی خارجی تیم ملی اسکواش ایران با شرایطی مطلوب و آمادگی کامل راهی بازیهای آسیایی ناگویا شود.
بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازیها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت میکنند.
