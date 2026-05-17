  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

رایزنی فدراسیون اسکواش با عمان و بنگلادش برای اردوی خارجی

رایزنی فدراسیون اسکواش با عمان و بنگلادش برای اردوی خارجی

فدراسیون اسکواش برای افزایش سطح آمادگی ملی‌پوشان پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا رایزنی‌هایی را با عمان و بنگلادش انجام داده تا اردوی خارجی تیم ملی در یکی از این دو کشور برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اسکواش ایران برنامه آماده‌سازی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آغاز کرده و کادر فنی تیم ملی در مجموع ۶ مرحله اردو را برای ملی‌پوشان در نظر گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده پنج مرحله از این اردوها در داخل کشور برگزار خواهد شد و مرحله پایانی به صورت برون‌مرزی خواهد بود تا بازیکنان پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی در شرایط مسابقه و تمرینات بین‌المللی قرار بگیرند.

فدراسیون اسکواش در همین راستا رایزنی‌هایی را با کشورهای عمان و بنگلادش انجام داده تا اردوی خارجی تیم ملی در یکی از این دو کشور برگزار شود. هدف از این اردو فراهم شدن امکان تمرین مشترک با بازیکنان خارجی و افزایش سطح آمادگی ملی‌پوشان پیش از حضور در مهم‌ترین رویداد آسیایی است.

مسئولان فدراسیون امیدوارند با اجرای کامل برنامه‌های آماده‌سازی و برگزاری اردوی خارجی تیم ملی اسکواش ایران با شرایطی مطلوب و آمادگی کامل راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شود.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازی‌ها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت می‌کنند.

کد مطلب 6832589
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها