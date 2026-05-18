امیر عزیزیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اردوهای تیم ملی و برنامههای آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار کرد: مرحله نخست اردوی تیم ملی در دو بخش مردان و بانوان به میزبانی استان یزد آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت. مرحله دوم اردو نیز قرار است به میزبانی استان سمنان برگزار شود. در مجموع کادر فنی ۶ مرحله اردو برای تیم ملی در نظر گرفته که پنج مرحله آن در داخل کشور و مرحله پایانی در خارج از کشور برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلاتی که طی یک سال اخیر برای تیم ملی به وجود آمده، افزود: متأسفانه تعدادی از اعزامهای برونمرزی به دلایل مختلف از جمله آغاز جنگ ۱۲ روزه، صادر نشدن ویزا و همچنین شرایط ناشی از جنگ رمضان لغو شد. این اتفاقات هم از نظر روحی روی بازیکنان تأثیر منفی گذاشت و هم باعث شد از لحاظ آمادگی فنی و بدنی از شرایط ایدهآل فاصله بگیرند.
عزیزیپور ادامه داد: در تلاش هستیم با رایزنیهایی که انجام شده پارتنرهای خارجی مناسبی را برای ملیپوشان فراهم کنیم تا بازیکنان بتوانند در یکی از کشورهای عمان یا بنگلادش در کنار ورزشکاران خارجی تمرین کنند و با آمادگی مطلوبتری راهی بازیهای آسیایی ناگویا شوند.
رئیس فدراسیون اسکواش درباره وضعیت فعلی اردوها نیز گفت: در حال حاضر ۶ بازیکن در اردو حضور دارند و لانگلیست بازیهای آسیایی نیز ارسال شده است اما هنوز درباره اعزام در بخش تیمی و انفرادی با کمیته ملی المپیک به جمعبندی نهایی نرسیدهایم. جلسات ما با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش همچنان ادامه دارد و امیدواریم در نهایت با اعزام تیمی اسکواش به بازیهای آسیایی موافقت شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در قاره آسیا بسیاری از کشورها در بخش انفرادی شرایط بسیار خوبی دارند چرا که از یک یا دو ستاره مطرح بهره میبرند اما نقطه قوت اسکواش ایران در بخش تیمی است. به همین دلیل اگر اعزام تیمی نهایی شود شانس بیشتری برای کسب نتیجه و ثبت عملکرد موفق خواهیم داشت.
عزیزیپور همچنین با اشاره به افت رنکینگ بازیکنان ایرانی تصریح کرد: اتفاقاتی که در یک سال گذشته رخ داد باعث شد برنامههای تیم ملی چندین بار دستخوش تغییر شود. لغو اعزامها و عدم حضور بازیکنان در مسابقات بینالمللی و رقابتهای PSA موجب افت رنکینگ جهانی ورزشکاران ما شد و همین مسئله ما را تا حدی از رقبای آسیایی عقب انداخت. در این مرحله تلاش میکنیم ابتدا بازیکنان را از نظر روحی و روانی بازسازی کنیم و سپس با برنامهریزی دقیق شرایط لازم را برای موفقیت در بازیهای آسیایی فراهم کنیم.
رئیس فدراسیون اسکواش در پایان درباره بازسازی کمپ تیم ملی هم گفت: کمپ تیم ملی در جریان جنگ رمضان آسیب جدی دید و بازسازی آن را آغاز کردهایم. یکی از درخواستهای اصلی ملیپوشان این بود که با توجه به حضورشان در مسابقات PSA نیاز به کمپ مجهزتر و استانداردتری دارند. به همین دلیل تلاش میکنیم این مجموعه را با امکانات بهتر و شرایط حرفهایتر بازسازی کنیم تا پیش از آغاز بازیهای آسیایی به بهرهبرداری برسد. قطعا روند آمادهسازی تیم ملی با قدرت ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم شرایط مطلوبی را برای ملیپوشان فراهم کنیم.
