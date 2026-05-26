به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دست‌سازه‌های نوآورانه هنرجویان شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در حوزه معاونت آموزش متوسطه این اداره کل، اظهار کرد: این نمایشگاه ماحصل برگزاری «المپیاد شایستگی‌محور» است و در آن دستاوردهای برگزیدگانی که پیش‌تر در ۲۴ محور تخصصی به رقابت پرداخته بودند، به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان از این رویداد، از راه‌اندازی سه غرفه تخصصی برای عرضه و فروش آثار هنرجویان خبر داد و افزود: غرفه محصولات چرمی هنرستان علاقبندیان، غرفه فناوری و الکترونیک هنرستان فردوسی و غرفه صنایع چوب هنرستان شهیدان دیباج بخش‌های ویژه این نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان تصریح کرد: برگزاری این قبیل نمایشگاه‌ها، بستر مناسبی را برای ارائه توانمندی‌های مهارتی هنرجویان فراهم آورده و ورود آنان را به عرصه کسب‌وکار تسهیل می‌کند.

شیدایی در پایان با تقدیر از حمایت مسئولان ارشد استانی از این رویداد مهارت‌محور، این حمایت‌ها را نویدبخش ایجاد زیرساخت‌های قوی‌تر برای آینده کارآفرینان جوان ارزیابی کرد و گفت: تداوم، تقویت و حمایت از تولیدات دانش‌آموزی، علاوه بر ارتقای انگیزه هنرجویان، گامی موثر در راستای تحقق اهداف کلان مهارت‌آموزی و توسعه اشتغال پایدار در استان خواهد بود.