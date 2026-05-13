به گزارش خبرنگار مهر، اسکواش در سال‌های اخیر وارد یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ خود شده است چرا که برای نخستین‌بار به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شده و قرار است در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس حضور داشته باشد. این موضوع باعث شده بسیاری از کشورها با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و با افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و حضور پررنگ‌تر در رقابت‌های بین‌المللی برای کسب سهمیه المپیک رقابت کنند.

در ایران نیز اسکواش روندی رو به رشد داشته و فدراسیون در سال‌های گذشته تلاش کرده با توسعه فعالیت‌ها و اعزام ورزشکاران به رقابت‌های بین‌المللی جایگاه این رشته را در سطح آسیا ارتقا دهد. هرچند فاصله ایران با قدرت‌های اصلی جهان همچنان قابل توجه است اما نشانه‌هایی از پیشرفت در سطح ملی و بین‌المللی دیده می‌شود.

در بخش بانوان فرشته اقتداری یکی از مهم‌ترین چهره‌های اسکواش ایران محسوب می‌شود. او در دو سال گذشته با حضور در تورنمنت‌های مختلف و کسب تجربه بین‌المللی توانسته به عنوان یکی از امیدهای اصلی ایران برای مسیر المپیک مطرح شود. با این حال روند آماده‌سازی او و برخی ملی‌پوشان تحت تأثیر نوسانات برنامه‌های اعزام، تغییرات شرایط تمرینی و افت رنکینگ جهانی قرار گرفته است.

در کنار این مسائل شرایط کلی کشور و برخی اختلال‌ها در برنامه‌ریزی مسابقات و آماده‌سازی تیم‌ها باعث شده روند پیشرفت اسکواش ایران با چالش‌هایی همراه شود. این موضوع به‌طور مستقیم بر ثبات عملکرد بازیکنان تأثیر گذاشته و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوارتر کرده است.

با وجود این چالش‌ها نگاه کلی به آینده اسکواش ایران همچنان امیدوارکننده است. تمرکز فعلی بازیکنان و کادر فنی بر کسب امتیازهای رنکینگ، حضور در رقابت‌های آسیایی و آماده‌سازی برای رویدادهایی مانند بازی‌های آسیایی ناگویا قرار دارد.

فرشته اقتداری عضو تیم ملی اسکواش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی و برنامه‌های پیش‌رو برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: قرار بود فروردین ۱۴۰۵ در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود شرکت کنیم اما به دلیل شرایط جنگی به‌وجودآمده حتی خود میزبان نیز نتوانست مسابقات را برگزار کند و در حال حاضر مشخص نیست این رقابت‌ها اصلاً برگزار خواهد شد یا خیر.

وی افزود: هدف ما حضور تیمی در این مسابقات و قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر بود تا بتوانیم رضایت لازم برای حضور تیمی اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کنیم اما به نظر می‌رسد برگزاری این دوره از رقابت‌های قهرمانی آسیا عملاً در هاله‌ای از ابهام یا حتی لغو قرار گرفته است.

عضو تیم ملی اسکواش ایران ادامه داد: اردوهای تیم ملی به‌تازگی آغاز شده و قرار است یک اردوی ۱۰ روزه برگزار شود. در این مدت بخش زیادی از بازیکنان تمرینات خود را به‌صورت انفرادی دنبال کرده‌اند اما واقعیت این است که به دلیل لغو یا از دست رفتن بسیاری از مسابقات از شرایط ایده‌آل دور شده‌ایم.

اقتداری افزود: شخصاً به دلیل از دست دادن چندین رویداد بین‌المللی رنکینگم از حدود ۲۰۰ به ۳۰۰ کاهش پیدا کرده و متأسفانه در شرایط فعلی با توجه به محدودیت اعزام‌ها و نبود برنامه‌های مشخص جبران این وضعیت کار بسیار دشواری است. از سوی دیگر برای حضور در بسیاری از مسابقات بین‌المللی داشتن رنکینگ مناسب یک الزام است و همین موضوع باعث شده فرصت حضور من در برخی رویدادها کاهش پیدا کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ما روی بازی‌های آسیایی ناگویا است و امیدوارم بتوانیم به صورت تیمی در این رقابت‌ها حضور پیدا کنیم. اگر چه واقع‌بینانه بخواهم صحبت کنم شرایط ما در مقایسه با رقبا دشوار است ولی همچنان ناامید نیستیم و تلاش می‌کنیم همان هدف همیشگی یعنی قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر آسیا را محقق کنیم.