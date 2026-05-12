به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا که قرار بود فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی پاکستان برگزار شود و پیش‌تر به دلیل شرایط منطقه‌ای به تعویق افتاده بود طبق آخرین پیگیری‌ها به نظر می‌رسد به‌طور کلی لغو شده و برگزاری آن پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا نیز منتفی است.

این رقابت‌ها قرار بود یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم آسیایی پیش از بازی‌های آسیایی باشد اما شرایط نامشخص و عدم امکان برگزاری باعث شده کنفدراسیون اسکواش آسیا هنوز تصمیم قطعی برای زمان جدید یا جایگزین آن اعلام نکند.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به مدت ۱۶ روز در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار خواهد شد.