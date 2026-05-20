به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار دانش آموز اتباع در مدارس ثبت نام و مشغول تحصیل شدند گفت: با هماهنگی و همکاری مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، دستورالعمل ثبت نام اتباع برای امسال در حال نهایی شدن است و فکر میکنیم در نیمه اول خرداد ماه جهت اجرا و اقدام به مدارس کشور ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: طبق این دستورالعمل، اتباع با مراجعه به سامانه نوبت دهی سرشماری اتباع خارجی kanoonnobat.ir نوبت گرفته و با مراجعه به دفاتر کفالت و ادارات کل اتباع در استانها و دریافت معرفی نامه، میتوانند به مدارس جهت ثبت نام مراجعه کنند.
نظر شما