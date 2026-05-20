  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ابلاغ ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس ایران در خرداد

ابلاغ ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس ایران در خرداد

رییس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از نهایی شدن مراحل ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمی با بیان اینکه در سال‌ گذشته حدود ۳۶۰ هزار دانش آموز اتباع در مدارس ثبت نام و مشغول تحصیل شدند گفت: با هماهنگی و همکاری مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، دستورالعمل ثبت نام اتباع برای امسال در حال نهایی شدن است و فکر می‌کنیم در نیمه اول خرداد ماه جهت اجرا و اقدام به مدارس کشور ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: طبق این دستورالعمل، اتباع با مراجعه به سامانه نوبت دهی سرشماری اتباع خارجی kanoonnobat.ir نوبت گرفته و با مراجعه به دفاتر کفالت و ادارات کل اتباع در استان‌ها و دریافت معرفی نامه، می‌توانند به مدارس جهت ثبت نام مراجعه کنند.

کد مطلب 6835965
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها