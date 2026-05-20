سید محمد جواد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل در سال جدید، گسترش سنت حسنه وقف است، ادامه داد: در سال جاری تاکنون سه وقف جدید ثبت شده است که این نشان دهنده توجه مردم فهیم شهرستان به این کار خداپسندانه است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل به برخی از اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اهدای ۱۲ دست جهیزیه به نوعروسان، تهیه و توزیع ۹۰۰ بسته معیشتی، آزادی ۷ نفر زندانی جرائم غیرعمد، خرید دستگاه و تجهیزات پزشکی برای بیمارستان پیروز و تهیه کیف و لوازم تحریر برای ۲۰۰ نفر از دانش آموزان کم برخوردار فقط گوشه ای از این اقدامات بود.

وی در ادامه گفت: در سال جاری نیز اقدامات خوبی جهت کمک به نیازمندان صورت خواهد گرفت که اطلاع رسانی خواهد شد.

جوادپور با بیان اینکه یکی از هدف های اصلی اداره اوقاف کمک به خانواده های نیازمند است، گفت: در طول سال گذشته بصورت موردی حدود ۲ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی به افراد کم بضاعت صورت گرفته است که بصورت مستیم یا غیرمستقیم با همکاری نهاد ها و مشارکت مردمی این کمک ها انجام شده است.

وی به لزوم تحول در مساجد و بقاع متبرکه و پررنگ تر شدن نقش مساجد در محلات اشاره کرد و گفت: در گذشته مساجد نقش محوری داشتند و الان نیز تلاش هایی شده که با ورود و انتخاب هیئت امناهای جوان و با انگیزه این نقش پررنگ تر شود و مساجد در بُعد های گوناگونی مثل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... در محلات نقش آفرین باشند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در پایان یکی از برنامه های اصلی این اداره را تمرکز بر اجرای طرح‌ های سرمایه‌گذاری در بقاع متبرکه و موقوفات دانست و گفت: با ایجاد یک نقش‌ آفرینی قوی در حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، شیلات، گردشگری و ... میتوان بستر درآمدزایی برای بقاع فراهم شود و به ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و مردم بومی منطقه کمک کرد.