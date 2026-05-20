به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات تعیین و براین اساس نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مشخص شد.
همچنین در این جلسه اعتبار لازم از محل اعتبارات بحران جهت جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی، زیر ساختهای عمرانی و تاسیسات زیر بنایی دولتی و عمومی ناشی از سیل فروردینماه سال ۱۴۰۵ در استان فارس به تصویب رسید و اعتبارات لازم جهت پرداخت تسهیلات بازسازی، تعمیرات و معیشتی با سود چهار درصد و پنج درصد پیشبینی شد. مطابق این تصویبنامه سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود را تضمین و تعهد خواهد کرد.
در ادامه این جلسه، آییننامه اجرایی بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای بزرگ جدید و توسعهای بزرگ از موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز هیات دولت مطرح و به تصویب رسید.
مطابق این آییننامه، ارزیابی اثرات زیستمحیطی پیشبینی، ارزیابی و کاهش اثرات محیط زیستی طرح قبل از تصمیمگیریهای اصلی و عملیات اجرایی طرح است. بر این اساس متولیان طرحهای مشمول مکلفاند پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند. همه اقدامات مربوط به فرایند ارزیابی طرح اعم از ثبت درخواست توسط متولی، بارگذاری مستندات، انجام استعلامات، اعلام نظر و صدور مجوز محیط زیستی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام میگیرد.
نظر شما