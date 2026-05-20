الگوی مدیریت میدانی؛ نگاهی به رویکرد شهید رئیسی در مواجهه با بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نامی رئیس سازمان و دبیر شورایعالی مدیریت بحران کشور دولت شهید رئیسی به مناسبت روز شهدای خدمت و دومین سالروز شهادت دکتر سید ابراهیم رئیسی و جمعی از خدمتگزاران با انتشار یادداشتی به الگوی مدیریت میدانی در حکمرانی؛ نگاهی به رویکرد شهید رئیسی در مواجهه با بحران‌ها پرداخت.

متن پیام به شرح زیر است؛

۳۰ اردیبهشت‌ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز شهدای خدمت» یادآور حادثه‌ای تلخ و در عین حال الهام‌بخش در تاریخ معاصر کشور است؛ روزی که رئیس‌جمهور مردمی ایران، شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی و جمعی از همراهان خدوم ایشان در مسیر خدمت به مردم به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. این روز فرصتی است برای بازخوانی ویژگی‌های مدیریتی و حکمرانی شخصیتی که سبک خاصی از مدیریت را در عرصه اجرایی کشور به نمایش گذاشت؛ سبکی که می‌توان آن را «مدیریت میدانی در حکمرانی» نامید.

در ساختار مدیریت بحران کشور، شورای‌عالی مدیریت بحران به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه، نقشی تعیین‌کننده در هدایت و انسجام اقدامات ملی دارد و ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است. در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، این شورا نه صرفاً یک ساختار اداری، بلکه نهادی فعال و پویا برای تصمیم‌سازی و راهبری مدیریت بحران در سطح ملی بود. حضور مستقیم و اهتمام ویژه رئیس‌جمهور شهید در جلسات و پیگیری مصوبات، نشان‌دهنده نگاه راهبردی ایشان به مقوله مدیریت بحران و اهمیت آمادگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های مدیریتی شهید رئیسی در مواجهه با بحران‌ها، رویکرد میدانی و حضور مستقیم در صحنه بود. در بسیاری از حوادث طبیعی و شرایط اضطراری، از سیلاب‌ها و زلزله‌ها تا سایر رخدادهای پیش‌بینی‌نشده، ایشان ترجیح می‌دادند شخصاً در کنار مردم و مسئولان محلی حضور یابند و از نزدیک در جریان وضعیت قرار گیرند. این حضور نه تنها موجب تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری و حل مسائل می‌شد، بلکه پیام روشنی از همدلی، مسئولیت‌پذیری و همراهی دولت با مردم در شرایط دشوار را به جامعه منتقل می‌کرد.

مدیریت بحران در دنیای امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها و انسجام مدیریتی است. یکی از تأکیدات جدی رئیس‌جمهور شهید، تقویت این هماهنگی میان ارکان مختلف اجرایی کشور بود. در دولت ایشان تلاش شد ظرفیت‌های وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، نیروهای امدادی، نهادهای خدماتی و سایر دستگاه‌های مسئول به صورت یک شبکه منسجم در مدیریت بحران به کار گرفته شود. چنین رویکردی موجب شد فرآیند تصمیم‌گیری و اقدام در بسیاری از شرایط بحرانی با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام گیرد.

از سوی دیگر، شهید رئیسی در مدیریت بحران‌ها نگاه مردم‌محور داشت. ایشان همواره تأکید می‌کردند که در هر بحران، مهم‌ترین اولویت باید حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه و رسیدگی سریع به مشکلات مردم باشد. این نگاه سبب شد که در بسیاری از موارد، علاوه بر اقدامات فوری برای امدادرسانی و مدیریت شرایط اضطراری، موضوعاتی مانند جبران خسارات، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از معیشت مردم نیز با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

در کنار اقدامات عملیاتی، موضوع اطلاع‌رسانی دقیق و مدیریت افکار عمومی در شرایط بحران نیز از موضوعاتی بود که مورد توجه رئیس‌جمهور شهید قرار داشت. در شرایطی که گسترش شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌ای می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان موجی از اطلاعات صحیح یا نادرست را در جامعه منتشر کند، اهمیت مدیریت صحیح اطلاع‌رسانی دوچندان می‌شود. در این زمینه نیز تأکید بر شفافیت، سرعت در اطلاع‌رسانی و جلوگیری از شکل‌گیری شایعات، از جمله رویکردهای مورد تأکید دولت شهید رئیسی بود.

تجربه حضور در جلسات شورای‌عالی مدیریت بحران و فرآیندهای تصمیم‌گیری در آن دوره نشان می‌داد که شهید رئیسی با نگاه مسئولانه و دقیق، مسائل مرتبط با بحران‌های کشور را پیگیری می‌کردند و بر اجرای مصوبات تأکید ویژه داشتند. این رویکرد بیانگر آن بود که مدیریت بحران صرفاً واکنش به حوادث نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، پیشگیری، آمادگی و هماهنگی مستمر در سطح ملی است.

امروز که دومین سالگرد شهادت آن خادم صادق مردم را گرامی می‌داریم، بازخوانی این تجربیات می‌تواند برای آینده مدیریت اجرایی کشور الهام‌بخش باشد. الگوی مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی نشان داد که حکمرانی مؤثر در شرایط پیچیده و پرچالش امروز، بیش از هر چیز نیازمند حضور میدانی، تصمیم‌گیری مسئولانه، هماهنگی نهادی و توجه واقعی به مطالبات مردم است.

بی‌تردید یاد و نام رئیس‌جمهور شهید و دیگر شهدای خدمت در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود. آنچه از ایشان باقی مانده، تنها خاطره یک حادثه تلخ نیست، بلکه میراثی از روحیه خدمت، مسئولیت‌پذیری و مدیریت جهادی است؛ میراثی که می‌تواند چراغ راه مدیران و خدمتگزاران این سرزمین در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور باشد.