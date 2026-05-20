مومنی: جمعیت جوان ستون استوار امنیت و اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت، تأکید کرد: بر این باوریم که صیانت از نهاد خانواده و تلاش برای جوانی جمعیت، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ تمدن دیرینه و توسعه ایران جان است.
متن پیام مومنی به این شرح است:
۳۰ اردیبهشت ماه، روز ملی جمعیت، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش حیاتی سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت و بالندگی میهن عزیزمان است. جوانی جمعیت، پایه اصلی قدرت ملی و ضامن فردای روشن ایران اسلامی است. جمعیت جوان، پویا و تحصیلکرده، فقط موتور محرک اقتصاد و نوآوری نیست، بلکه ستون استوار امنیت و اقتدار ملی محسوب میشود.
امروز در وزارت کشور، ما بر این باوریم که صیانت از نهاد خانواده و تلاش برای جوانی جمعیت، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ تمدن دیرینه و توسعه ایران جان است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، بر تعهد تمامی استانداران، فرمانداران و دستگاههای اجرایی سراسر کشور در اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرده و امیدوارم با همافزایی نخبگان، فعالان اجتماعی و همراهی آگاهانه مردم شریف ایران، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ایران اسلامی و رفع دغدغههای مربوط به سالخوردگی جمعیت باشیم.
از درگاه خداوند متعال، سربلندی و عزت روزافزون برای خانوادههای اصیل ایرانی مسألت دارم.
نظر شما