۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

افزایش ۷۵ درصدی سقف کلی وام ازدواج در سال ۱۴۰۵

معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با پیش‌بینی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان اعلام کرد: سقف کلی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۵ ۷۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته بودجه در نظر گرفته شده برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود، گفت: این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری به ۳۵۰ همت رسیده که باعث می‌شود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار می رود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و دارای کارمزد ۴ درصد است، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۶۲۰ هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کردند. در سال‌جاری نیز بخش زیادی از این تسهیلات توسط بانک های عامل به صورت غیرحضوری پرداخت شده است.

معاون اداره عملیات اعتباری اعلام کرد: در ایام جنگ رمضان نیز پرداخت این تسهیلات توسط شبکه بانکی ادامه داشت و از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ حدود ۹ همت پرداخت شده است.

وی افزود: در سال جاری تاکنون حدود ۳۱ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک های عامل پرداخت شده و انتظار می رود امسال شاهد کاهش زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات باشیم.

جلالی افزود: از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۰۱ همت به بیش از ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۷۹ نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

علی فروزانفر

    • مسعود IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      تا زمانی که مشکل اقتصادی داریم نرخ باروری رو به کاهش است و این روند ادامه پیدا کنه ایرانی با جمعیت ۲۰ میلیونی رو شاهدیم

