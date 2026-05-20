  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

کشف ۵۰ میلیاردی گنج‌یاب غیرمجاز در فریدونکنار

فریدونکنار- فرمانده انتظامی فریدونکنار از کشف یک دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حسین‌زاده گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرقانونی از دستگاه گنج‌یاب در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری دستگاه را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را کشف کردند.

سرهنگ حسین‌زاده در ادامه تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و یک دستگاه گنج‌یاب غیرمجاز به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال کشف شد. همچنین برابر بررسی‌های اولیه، متهم دارای سابقه سرقت و مالخری بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

