کشف و ضبط دستگاه فلزیاب غیرمجاز در پیرسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اکبریشایگان ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی همکاریهای نزدیک میان یگان حفاظت میراثفرهنگی و نیروی انتظامی در جریان بازرسی از یک خودروی سواری در بخش پیرسلمان یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه سه متهم کشف و ضبط شد.
وی افزود: براساس گزارشهای دریافتی ماموران انتظامی بخش پیرسلمان در جریان بازرسی از خودروی متهمان موفق به کشف این تجهیزات شدند که بلافاصله موضوع برای بررسیهای تخصصی به اداره میراثفرهنگی شهرستان اطلاعرسانی شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اسدآباد با اشاره به اقدامات قانونی صورت گرفته تصریح کرد: پس از انتقال متهمان به پاسگاه انتظامی و تشکیل پرونده در دادگاه عمومی بخش پیرسلمان کارشناسان یگان حفاظت اداره میراثفرهنگی با حضور در محل اصالت و ماهیت دستگاه مکشوفه را به عنوان تجهیزات حفاری و فلزیاب تایید کردند.
وی در ادامه گفت: با توجه به ممنوعیت قانونی نگهداری و بهکارگیری تجهیزات فلزیاب بدون مجوزهای رسمی طبق دستور مقام قضایی این دستگاه تا زمان صدور رای نهایی به صورت امانی در اختیار اداره میراثفرهنگی قرار گرفته است.
اکبری شایگان با ابراز قدردانی از هوشیاری فرمانده انتظامی بخش پیرسلمان و ماموران عملیاتی، بر اهمیت حمایتهای حوزه قضایی در صیانت از آثار تاریخی تاکید کرد و افزود: تعامل سازنده میان دستگاههای قضایی، انتظامی و میراثفرهنگی، ضامن حفاظت از میراث فرهنگی کشور و مقابله موثر با حفاریهای غیرمجاز و تخریب آثار باستانی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات نمونهای از تلاشهای مستمر برای حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه است که با همکاری تمامی نهادهای ذیصلاح ادامه خواهد داشت.
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