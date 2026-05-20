به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون‌های خرداد ماه پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم استان زنجان به صورت غیرحضوری و براساس عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌های طول سال تحصیلی دانش‌آموزان اخذ خواهد شد.

در اطلاعیه آمده است با توجه به مصوبه شورای تامین استان، آزمون‌های خرداد ماه پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم استان زنجان به صورت غیرحضوری و براساس عملکرد و ارزشیابی فعالیت‌های طول سال تحصیلی دانش‌آموزان اخذ خواهد شد.

جزئیات بیشتر نحوه برگزاری آزمون‌ها متعاقباً توسط مدیران مدارس به دانش‌آموزان و اولیای دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی خواهد شد.