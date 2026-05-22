امتحانات خرداد ۱۴۰۵ گلستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتاله نظری با اشاره به مصوبه جدید شورای تأمین استان اظهار کرد: تمامی فرآیند سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی (پایههای اول تا ششم)، متوسطه اول (پایههای هفتم، هشتم و نهم) و همچنین پایه دهم متوسطه نظری در خردادماه سال ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط موجود، حفظ انسجام آموزشی و استمرار فرآیند یاددهی و یادگیری در بستر غیرحضوری اتخاذ شده و مدارس موظفاند هماهنگیهای لازم را برای اجرای دقیق و منظم آزمونها انجام دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تأکید بر ضرورت همکاری خانوادهها در فرآیند برگزاری امتحانات خاطرنشان کرد: برنامهریزی لازم برای اجرای ارزشیابیها از طریق بسترهای آموزشی و سامانههای تعیینشده انجام شده و دانشآموزان و اولیا میتوانند جزئیات برگزاری آزمونها را از طریق مدارس پیگیری کنند.
نظری همچنین درباره وضعیت امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم گفت: برگزاری این آزمونها تابع تصمیمات کشوری و ابلاغ وزارت آموزش و پرورش است و زمان و نحوه اجرای آن پس از عادی شدن شرایط کشور اعلام خواهد شد.
