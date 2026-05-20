به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی با مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از اطلاع‌رسانی صرف به روایت‌گری استراتژیک، اظهار کرد: روابط عمومی یک اداره، ویترین و بلندگوی آن دستگاه است؛ اما این نقش نباید تنها به اطلاع‌رسانی ساده محدود شود. مسئولان روابط عمومی باید نقش روایت‌گری خود را پررنگ کرده و خدمات نظام و دولت را به درستی برای مردم تبیین کنند.

فرماندار شهرستان عسلویه با اشاره به اقدامات اجرایی در شهرستان، افزود: در دولت چهاردهم، اقدامات بسیار اثرگذاری در حوزه توسعه و خدمت‌رسانی در عسلویه صورت گرفته است. وظیفه اصلی روابط عمومی‌ها اکنون این است که این دستاوردها و اقدامات مثبت را به درستی بازگو کرده و از پنهان ماندن آن‌ها جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید از خدماتی که در سطح شهرستان ارائه می‌شود آگاه شوند، تأکید کرد که عدم اطلاع‌رسانی صحیح، منجر به کاهش اعتماد عمومی در جامعه خواهد شد.

فرماندار شهرستان عسلویه و رئیس شورای اطلاع‌رسانی شهرستان عسلویه با تأکید بر ضرورت شفافیت و جریان‌سازی در حوزه تبیین واقعیت‌ها، خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها باید با بازگو کردن صادقانه شرایط و چالش‌های کشور، به تبیین واقعیت‌ها بپردازند و در عین حال، با روایت‌های درست، فضایی برای امیدآفرینی و مشارکت مردم در تعامل با مدیران دستگاه‌ها فراهم کنند.

وی افزود: در دنیای امروز، اگر ما روایت درست نداشته باشیم، دیگران برای ما روایت خواهند ساخت و این می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اینکه روابط عمومی موفق، روابط عمومی‌ای است که بتواند اعتماد، امید و انسجام اجتماعی را تقویت کند، خواستار ارتقای سطح حرفه‌ای‌گری مسئولان روابط عمومی از طریق آموزش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای شد.

وی اظهار کرد: شهرستان عسلویه به عنوان قطب انرژی کشور، شایسته است که از نظام ارتباطی در تراز استانداردهای ملی بهره‌مند باشد؛ و این مهم جز با عزمی جمعی و پیگیری‌های مستمر میسر نخواهد شد.