۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

حضور اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در فدراسیون هاکی

اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور در فدراسیون گلف از برنامه های توسعه‌ای این رشته حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور در محل فدراسیون هاکی با بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، گزارشی از میزان خسارت وارد شده به ساختمان فدراسیون در جنگ تحمیلی سوم و روند بازسازی آن ارائه شد و حاضران درباره برنامه‌های اردوهای پیش روی تیم های ملی هاکی در رده های مختلف سنی و همچنین برنامه های آموزشی و توسعه هاکی در کشور، ظرفیت‌های موجود برای گسترش این رشته در سطح ملی و بین‌المللی، تعامل بیشتر با ساختارهای ورزش قهرمانی و راهکارهای حمایت از تیم‌های ملی به‌ویژه در مسیر حضور موفق در رویدادهای آسیایی و جهانی تبادل نظر کردند.

در ۲ ماه پیش رو مجموعا ۶ اعزام بین المللی در هردو بخش آقایان و بانوان و در شاخه چمنی و سالنی در رده های مختلف سنی به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در کشور های تایلند ، قزاقستان و عمان در برنامه فدراسیون قرار دارد.

