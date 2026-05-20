حضور اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در فدراسیون هاکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور در محل فدراسیون هاکی با بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، گزارشی از میزان خسارت وارد شده به ساختمان فدراسیون در جنگ تحمیلی سوم و روند بازسازی آن ارائه شد و حاضران درباره برنامه‌های اردوهای پیش روی تیم های ملی هاکی در رده های مختلف سنی و همچنین برنامه های آموزشی و توسعه هاکی در کشور، ظرفیت‌های موجود برای گسترش این رشته در سطح ملی و بین‌المللی، تعامل بیشتر با ساختارهای ورزش قهرمانی و راهکارهای حمایت از تیم‌های ملی به‌ویژه در مسیر حضور موفق در رویدادهای آسیایی و جهانی تبادل نظر کردند.

در ۲ ماه پیش رو مجموعا ۶ اعزام بین المللی در هردو بخش آقایان و بانوان و در شاخه چمنی و سالنی در رده های مختلف سنی به مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی در کشور های تایلند ، قزاقستان و عمان در برنامه فدراسیون قرار دارد.