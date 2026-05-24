به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمیان سرمربی تیم ملی گلف با اشاره به پایان فصل چهارم مسابقات گفت: ما در طول یک سال چهار دوره مسابقه را پشت سر گذاشتیم که به دلیل لزوم انتخاب نفرات تیم ملی با فشردگی بالایی برگزار شد. این نخستین باری است که فرآیند انتخاب اعضای تیم ملی یک سال به طول می‌انجامد.



وی افزود: برنامه‌ریزی‌های کمیته ملی المپیک برای تیم ملی در جریان است و تمام تلاش ما این است که با کسب سهمیه‌های مناسب و موفقیت در مسابقات پیش رو زمینه را برای افزایش سهمیه‌ها در چهار سال آینده فراهم کنیم.



سرمربی تیم ملی گلف در خصوص روند انتخاب بازیکنان توضیح داد: در این رقابت‌ها ۳۲ نفر برتر رنکینگ ایران حضور داشتند که از میان آن‌ها ۸ تا ۱۰ نفر به اردوی تیم ملی راه می‌یابند. ما تا پیش از مسابقات اواخر شهریورماه سه مرحله اردو در پیش داریم که امیدواریم ۹۹ درصد این اردوها در زمین‌های خارج از کشور برگزار شود تا بازیکنان در شرایط ایده‌آل انتخاب شوند.



کریمیان درباره وضعیت کیفی بازیکنان تصریح کرد: تحلیل عملکرد ورزشکاران در چهار راند مسابقات نشان می‌دهد که عملکرد آن‌ها در دو فصل پایانی رشد چشمگیری داشته است. چرا که آن‌ها در شرایط آب و هوایی مختلف محک خوردند و شاهد کاهش ضربات و بهبود قابل‌توجهی در قوای جسمی و آمادگی ذهنی بازیکنان نسبت به دو فصل ابتدایی بودیم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسابقات شرایطی فراهم شود تا بازیکنان جوان و اعضای تیم ملی با تجربه اندوزی در آینده در میادین آسیایی و جهانی درخشش بیشتری داشته باشند.