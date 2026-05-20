حمایت از تولید در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست خبری «از پایداری تا برتری: بازتعریف استراتژی اقتصادی در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی جدید» برگزار شد.

ریحانه نادری‌نژاد، جامعه‌شناسی توسعه در این نشست با بیان این که ایران در نقطه حساسی قرار دارد، گفت: ظرفیت‌های مختلفی در کشور وجود دارد که شرایط فعلی آن را نمود و بروز داد.

این تحلیلگر اجتماعی با بیان این که ظرفیت‌هایی از قبل در کشور وجود داشت، یادآور شد: در موقعیت فعلی، شاخص‌های قدرت جدید هم نمود پیدا کرد.

این محقق اظهار کرد: در چنین شرایط سوال این است که چگونه خود را از لایحه بقا به سطح پایداری برسانیم. در لایحه بقا انتظار جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و گذر از شرایط بحرانیرا داریم اما در ادامه باید به تاب‌آوری پرداخت.

نادری‌نژاد در خصوص امکانات تاب‌آوری، گفت: برخی مؤلفه‌ها مانند ذخیره کالاهای اساسی، تأمین زنجیره غذا، دارو، انرژی و... به دلیل تحریم‌ها از قبل، انجام شده اما در شرایط فعلی باید به سطح پایداری برسد.

وی توضیح داد: در این شرایط باید از تولید حمایت کرد و در شرایط فشار فعلی پشتیانی ویژه ضروری است تا تاب‌آوری جامعه ارتقا پیدا کرد.

این پژوهشگر یادآور شد: اساس ثبات بعد اجتماعی و اقتصادی جلوگیری از شوک و نوسانات سیاسی و اقتصادی است. اگر صورت‌بندی کلی داشته باشیم باید از سیاست‌های موازی و خلاف مسیر اصلی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به برخی سیاست‌های اعلامی موجود، ادامه داد: این که دولت سیاست‌هایی اعلام کند که سوءاستفاده از شرایط جنگی باشد و سیاست‌هایی که پیش‌تر تجربه شده بود و تبعات منفی داشت، نمی‌تواند کارآمد باشد.