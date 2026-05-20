برگزاری رقابت انتخابی بسکتبال آسیا در سالن انقلاب کرج

داود عزیزی، سرپرست معاونت توسعه امور ورزش و جوانان استان البرز، امروز چهارشنبه، در حاشیه دیدار تیمهای بسکتبال نفت آبادان و استقلال تهران در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج، از برگزاری مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا در استان البرز خبر داد و با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابتها در یک شهر بیطرف به دلیل ناتمام ماندن لیگ بسکتبال کشور، اظهار داشت: این مسابقات برای تعیین تیمهای اول و دوم جهت اعزام به رقابتهای باشگاهی آسیا در حال برگزاری است و طی آن تیمهای استقلال تهران، نفت آبادان و نفت جهرم به مصاف هم میروند.
وی افزود: انتخاب استان البرز به عنوان میزبان، به دلیل برخورداری از سالن استاندارد و جایگاه این استان به عنوان یکی از پایگاههای بسکتبال کشور بود.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار پس از ۴۷ سال، استان البرز میزبان مسابقات کشوری در سطح اولیه شده است که این مهم با کمک مسئولان مربوطه محقق شد.
سرپرست معاونت توسعه امور ورزش در پاسخ به این سؤال که چرا تیمی از البرز در این مسابقات حضور ندارد، توضیح داد: به دلیل ناتمام ماندن لیگ بسکتبال، تیمی از استان نتوانست در این رقابتها شرکت کند، اما امیدواریم در سالهای آینده این اتفاق رقم بخورد.
عزیزی در پایان با اشاره به برگزاری این مسابقات به یادبود شهدای میناب، از زحمات دستاندرکاران برگزاری تقدیر کرد و گفت: اختتامیه این رقابتها نیز در برنامه خواهد بود.
