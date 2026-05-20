به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مورد تماس تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به پرونده بین الملی علیه نتانیاهو به اتهام نسل کشی غیرنظامیان مظلوم فلسطینی از یک سو و پرونده های متعدد فساد علیه وی در اراضی اشغالی، اعلام کرد: هر چه به او بگویم را او انجام خواهد داد، نتانیاهو فرد بسیار خوبی است!

رئیس جمهور آمریکا با اذعان به سرسپردگی اش به جریان کودک کش صهیونیسم ادامه داد: اکنون ۹۹ درصد در اسرائیل طرفدار دارم. بنابراین شاید پس از پایان این دوره، برای نخست وزیری اسرائیل نامزد شوم.

