  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

ترامپ: برای نخست‌وزیری اسرائیل اقدام می‌کنم!

ترامپ: برای نخست‌وزیری اسرائیل اقدام می‌کنم!

رئیس جمهور آمریکا با تکرار خودشیفتگی و سرسپردگی‌اش به جریان کودک‌کش صهیونیسم اعلام کرد: شاید پس از پایان این دوره، برای نخست وزیری اسرائیل نامزد شوم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در مورد تماس تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به پرونده بین الملی علیه نتانیاهو به اتهام نسل کشی غیرنظامیان مظلوم فلسطینی از یک سو و پرونده های متعدد فساد علیه وی در اراضی اشغالی، اعلام کرد: هر چه به او بگویم را او انجام خواهد داد، نتانیاهو فرد بسیار خوبی است!

رئیس جمهور آمریکا با اذعان به سرسپردگی اش به جریان کودک کش صهیونیسم ادامه داد: اکنون ۹۹ درصد در اسرائیل طرفدار دارم. بنابراین شاید پس از پایان این دوره، برای نخست وزیری اسرائیل نامزد شوم.
 

کد مطلب 6836253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      1 3
      پاسخ
      ان شاالله ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری منحوسش درآمریکا به اذن خداوندتبارک وتعالی نابودوسرنگون خواهدشدوجهان درامنیت وآرامش فروخواهدرفت.دنیا جای بهتری خواهدشداگرمیکرب انگلی مثل ترامپ وجودنداشته باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها