سیلاب و تگرگ در راه است؛ ۱۳ استان در وضعیت هشدار نارنجی هواشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور خبر داد و اعلام کرد: در پی این وضعیت، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش نسبی دما و در مناطق مستعد بارش تگرگ در ۱۳ استان کشور پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، غرب و شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی زنجان، شمال قزوین، نیمه شمالی خراسان رضوی، شرق و شمال خراسان شمالی و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های البرز، مازندران، تهران و گیلان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

همچنین روز جمعه (یکم خرداد) نیز استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، غرب و شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات و دامنه‌های زنجان، گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران و سمنان، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی درگیر این شرایط جوی خواهند بود.

سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به پیامدهای این مخاطره جوی اعلام کرد: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ، صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی دور از انتظار نیست.

بر این اساس، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، و همچنین احتیاط در تردد و عدم پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده توصیه می‌شود.

هشدار طوفان گردوغبار و کاهش کیفیت هوا

در بخش دیگری از این هشدار، سازمان هواشناسی با صدور هشدار جداگانه‌ای نسبت به افزایش شدید گرادیان فشاری و وزش باد شدید همراه با گردوخاک و احتمال انتقال گردوغبار از استان‌ها و کشورهای همجوار و کاهش دید افقی هشدار داد.

بر این اساس، چهارشنبه در استان‌های فارس، قم، جنوب و غرب تهران، مرکزی، یزد، کرمان، بوشهر، خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و اصفهان، پنجشنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر و جمعه در استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، یزد، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی این شرایط جوی پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره می‌توان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی در پایان توصیه کرد: احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک، استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی به‌ویژه برای گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی مدنظر قرار گیرد.