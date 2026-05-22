ورود موج جدید بارشی به گلستان

مهدیه اصحابی با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج جدید بارشی از امشب وارد استان گلستان میشود و تا صبح روز شنبه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: در این مدت، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود و در برخی مناطق نیز پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست.
این کارشناس هواشناسی گلستان با هشدار نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه، از شهروندان خواست از نزدیک شدن به حاشیه رودخانهها و مسیلها، بهویژه در روز جمعه، خودداری کنند.
اصحابی همچنین درباره احتمال برخورد صاعقه هشدار داد و تاکید کرد: مردم در زمان وقوع ناپایداریهای جوی از حضور در ارتفاعات و فضاهای باز پرهیز کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، از حوالی ظهر روز شنبه به تدریج از شدت ناپایداریها کاسته شده و جو استان به سمت پایداری خواهد رفت؛ بهگونهای که انتظار میرود هفته آینده، گلستان جوی نسبتاً آرام و پایدار را تجربه کند.
