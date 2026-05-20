۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

فرماندار البرز: مشکل‌گویی بدون راه‌حل مردم را ناامید می‌کند

الوند- فرماندار البرز با انتقاد از رویکرد برخی مدیران در صرفاً بیان مشکلات، بر تغییر نگاه از «مشکل‌گویی» به «راه‌حل‌محوری» تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان البرز بر تغییر رویکرد مدیران از «مشکل‌گویی» به «راه‌حل‌محوری» تأکید کرد و اظهار کرد: صرف بیان مشکلات، مردم را ناامید می‌کند.

قاسمی با انتقاد از وضعیت فروش میوه در حاشیه محور بیدستان-شریف‌آباد، این شرایط را خطرناک خواند و به راهداری و شهرداران دستور داد فوراً برای ساماندهی این نقاط اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به بازرسی‌های میدانی از نانوایی‌ها، از وجود ایرادات در پخت نان سنگک انتقاد کرد و خواستار رفع فوری مشکلات برای حفظ کیفیت نان مردم شد.

فرماندار البرز با تأکید بر لزوم قانون‌مندی، از اداره برق خواست تا برخورد جدی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد.

قاسمی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند در فواصل منظم با حضور در میان شهروندان، مشکلات را از زبان آنان بشنوند و بدون واسطه برای رفع آنها اقدام کنند و هرگونه فاصله گرفتن از مردم، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم امیدآفرینی در شرایط کنونی، تصریح کرد: مردم ما هوشمند و صبور هستند اما انتظار دارند مسئولان به جای شعارعمل کنند.

فرماندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: مدیران باید پاسخگو باشند و در کنار شناسایی چالش‌ها، راهکار اجرایی برای حل آن ارائه دهند تا شاهد امیدآفرینی در سطح شهرستان باشیم.

کد مطلب 6836050

