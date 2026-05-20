به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان البرز بر تغییر رویکرد مدیران از «مشکلگویی» به «راهحلمحوری» تأکید کرد و اظهار کرد: صرف بیان مشکلات، مردم را ناامید میکند.
قاسمی با انتقاد از وضعیت فروش میوه در حاشیه محور بیدستان-شریفآباد، این شرایط را خطرناک خواند و به راهداری و شهرداران دستور داد فوراً برای ساماندهی این نقاط اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به بازرسیهای میدانی از نانواییها، از وجود ایرادات در پخت نان سنگک انتقاد کرد و خواستار رفع فوری مشکلات برای حفظ کیفیت نان مردم شد.
فرماندار البرز با تأکید بر لزوم قانونمندی، از اداره برق خواست تا برخورد جدی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز را در دستور کار قرار دهد.
قاسمی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مستقیم مدیران به مردم، اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی موظفند در فواصل منظم با حضور در میان شهروندان، مشکلات را از زبان آنان بشنوند و بدون واسطه برای رفع آنها اقدام کنند و هرگونه فاصله گرفتن از مردم، اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم امیدآفرینی در شرایط کنونی، تصریح کرد: مردم ما هوشمند و صبور هستند اما انتظار دارند مسئولان به جای شعارعمل کنند.
فرماندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: مدیران باید پاسخگو باشند و در کنار شناسایی چالشها، راهکار اجرایی برای حل آن ارائه دهند تا شاهد امیدآفرینی در سطح شهرستان باشیم.
