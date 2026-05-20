ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان گلستان تا اوایل هفته آینده به تناوب تحت تأثیر زبانه‌های سامانه پرفشار و همچنین ناوه در تراز ۵۰۰ میلی‌باری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پیامد فعالیت این سامانه‌ها، افزایش ابر، وقوع بارش‌های رگباری پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق استان خواهد بود که عمدتاً در ساعات بعدازظهر و شب نمود بیشتری خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط فصلی و شکل‌گیری ابرهای همرفتی گفت: ناپایداری‌ها در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان به‌صورت محلی از شدت بیشتری برخوردار می‌شود و برای امروز و روز جمعه احتمال وقوع بارش‌های شدیدتر در این نواحی وجود دارد.

معقولی ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال بروز روان‌آب موقت، آبگرفتگی محدود معابر و افزایش شدت وزش باد در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی از شهروندان و مسافران خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در زمان فعالیت سامانه‌های ناپایدار از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مرتفع خودداری کنند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.