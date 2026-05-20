۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

شکستن درختان بر اثر تندباد در شهر مومن‌آباد ازنا

ازنا - تندبادهای شدید در شهر مومن‌آباد ازنا، موجب شکستن درختان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی لرستان مبنی بر وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در سطح استان، تندباد در شهر مومن‌آباد ازنا موجب شکستن درختان شهری شد.

تندبادهای شدید که طی امروز استان لرستان را در برگرفته، در شهر مومن‌آباد ازنا موجب شکستن چندین اصله درخت شد.

شدت وزش باد به حدی بود که درختان از ناحیه شاخه و تنه شکسته و بر روی زمین افتادند.

خوشبختانه در این حوادث به کسی آسیب نرسیده است.

هواشناسی لرستان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وزش باد شدید، تندبادهای لحظه‌ای و نفوذ گردوغبار هشدار داده بود و بر خطر شکستن درختان تأکید کرده بود.

به شهروندان توصیه شده است با توجه به تداوم وزش باد شدید و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای، از توقف در اطراف درختان، دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

کد مطلب 6836257

