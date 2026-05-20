به گزارش خبرنگار مهر، مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی لرستان مبنی بر وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در سطح استان، تندباد در شهر مومن‌آباد ازنا موجب شکستن درختان شهری شد.

شدت وزش باد به حدی بود که درختان از ناحیه شاخه و تنه شکسته و بر روی زمین افتادند.

خوشبختانه در این حوادث به کسی آسیب نرسیده است.

هواشناسی لرستان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وزش باد شدید، تندبادهای لحظه‌ای و نفوذ گردوغبار هشدار داده بود و بر خطر شکستن درختان تأکید کرده بود.

به شهروندان توصیه شده است با توجه به تداوم وزش باد شدید و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای، از توقف در اطراف درختان، دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.