به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشست خبری «از پایداری تا برتری: بازتعریف استراتژی اقتصادی در مواجهه با جنگ‌های ترکیبی جدید» برگزار شد.

زهرا ابوالحسنی، مدیر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در این نشست با بررسی جنگ در ابعاد غیرنظامی، گفت: در خصوص فلسفه جنگ باید موضوع را از بعد غیر نظامی تحلیل کرد، این که جنگ بستر پیشرفت را در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به وجود آورد و ما را تبدیل به یک قدرت جهانی تبدیل کند.

وی اظهار کرد: افق پیروزی ما ابتدا با مقاومت در ابعاد اقتصادی است که فاکتورهای آنها متفاوت با مسیر قبلی است و همین تغییر در دل جنگ، پیشرفت را رقم می‌زند.

این پژوهشگر با اشاره به جایگاه جدید ایران در آینده، ادامه داد: اگر به این قدرت در فناوری و زنجیره‌های اصلی علوم و فنون برسیم، چین و روسیه در این بستر به ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند توجه ویژه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: پیشرفت در مقاومت، دیگر لازم نیست در شرایط تحریمی، دست پایین را داشته باشیم و برای تامین نیازمندی‌ها در موقعیت پایین سراغ کشورها برویم.

وی تصریح کرد: به طور قطع، در این شرایط سرمایه‌گذاری کشورهایی مانند چین در صنعت نفت ایران، با نگاه دیگر انجام خواهد شد.

ابوالحسنی با تأکید به اهمیت باورپذیری جامعه این که جنگ حاضر، جنگ وجودی است، عنوان کرد: این باور سبب می‌شود که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی افراد بایستند و بجنگند.

وی با اشاره به ابزارهای لازم برای تحقق آینده‌ای بهتر و ایران قدرتمند، گفت: نخست، ابزارهایی است که امکان مقاومت را در شرایط فعلی فراهم می‌کند.

وی افزود: ابزار دیگر امکان تغییر و تحول در انضباط این حوزه‌ها بوده و امکان نظم جدید را برای کشور ایجاد کند.

مدیر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به قدرت ایران در تنگه هرمز، ادامه داد: تنگه هرمز به واسطه ارائه خدمات، ابزاری است که به ایران قدرتی می‌دهد که وارد تعاملات جهانی شود.

ابوالحسنی گفت: یک مانع در تحقق ظرفیت‌های تحول ایجاد شده این است که مسئولان هنوز باور نکردند ایران می‌تواند به یک قدرت بین‌المللی تبدیل شود.