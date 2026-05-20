به گزارش خبرنگار مهر،طاهره تبیرئی،بعد از ظهر چهارشنبه، در گردهمایی دختران شهدای جنگ رمضان، با تأکید بر لزوم تبیین سیره شهیدان برای نسل‌های جوان، اظهار داشت: وظیفه امروز جامعه، انتقال ارزش‌های والای شهدا به نسل‌های امروز و فرداست و این رسالت، تنها با روایتگری صادقانه و الهام‌بخش از زندگی آنان محقق می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره تداوم راه شهیدان از طریق روایتگری، خاطرنشان کرد: شقی‌ترین افراد و رژیم جنایتکار صهیونیستی در جنگ رمضان حضور داشتند، اما انسجام و وحدت ملی، خفت و خواری را برای دشمن به همراه آورد. این جنایتکاران امروز نیز مایه ناامنی در جهان هستند، اما مردم با راهپیمایی و تظاهرات در برابر آنان ایستادگی می‌کنند.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: در بنیاد شهید بر این باوریم که خدمت به خانواده‌های معظم شهدا نه یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت الهی و اخلاقی است و باید با تمام توان برای ادای آن کوشید.

تبیرئی با بیان اینکه شهدا مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور را ترسیم کرده‌اند، تأکید کرد: هر اندازه در مسیر خدمت به خانواده آنان گام برداریم، باز هم حق این عزیزان ادا نخواهد شد و ما موظفیم همواره برای رفع مشکلات و دغدغه‌های آنان تلاش کنیم.