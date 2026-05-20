۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

تبیرئی: انتقال ارزش‌های شهدا به نسل امروز وظیفه همگانی است

ری- سرپرست بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران گفت: وظیفه امروز جامعه، انتقال ارزش‌های شهدا به نسل امروز و آینده است و این رسالت جز با روایتگری صادقانه محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،طاهره تبیرئی،بعد از ظهر چهارشنبه، در گردهمایی دختران شهدای جنگ رمضان، با تأکید بر لزوم تبیین سیره شهیدان برای نسل‌های جوان، اظهار داشت: وظیفه امروز جامعه، انتقال ارزش‌های والای شهدا به نسل‌های امروز و فرداست و این رسالت، تنها با روایتگری صادقانه و الهام‌بخش از زندگی آنان محقق می‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره تداوم راه شهیدان از طریق روایتگری، خاطرنشان کرد: شقی‌ترین افراد و رژیم جنایتکار صهیونیستی در جنگ رمضان حضور داشتند، اما انسجام و وحدت ملی، خفت و خواری را برای دشمن به همراه آورد. این جنایتکاران امروز نیز مایه ناامنی در جهان هستند، اما مردم با راهپیمایی و تظاهرات در برابر آنان ایستادگی می‌کنند.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: در بنیاد شهید بر این باوریم که خدمت به خانواده‌های معظم شهدا نه یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت الهی و اخلاقی است و باید با تمام توان برای ادای آن کوشید.

تبیرئی با بیان اینکه شهدا مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور را ترسیم کرده‌اند، تأکید کرد: هر اندازه در مسیر خدمت به خانواده آنان گام برداریم، باز هم حق این عزیزان ادا نخواهد شد و ما موظفیم همواره برای رفع مشکلات و دغدغه‌های آنان تلاش کنیم.

